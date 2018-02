Castejón remite la rebaja del agua a la Comunidad para aprobarla y poder aplicarla en primavera Ana Belén Castejón. / A. Gil / AGM La alcaldesa borra del Pleno el debate sobre el abaratamiento del servicio para evitar que una votación contraria le reste legitimidad EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 22 febrero 2018, 02:56

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, no someterá a debate plenario la bajada del recibo del agua en 8,3 euros de media por bimestre hasta tener asegurada su aprobación en la Junta Regional de Precios y su entrada en vigor, si es posible, durante la próxima primavera. Con solo seis ediles socialistas de los 27 de la Corporación, la regidora no quiere que una votación desfavorable, que no es vinculante, ponga en duda su legitimidad para aplicar esa medida. Por eso, anunció ayer el envío inmediato del expediente a la Comunidad para que le dé el visto bueno y utilizó un tecnicismo, en la Comisión de Hacienda, para borrar el debate del Pleno; el incumplimiento por cuatro horas del plazo de 48 entre la Junta de Gobierno local que aprobó el abaratamiento, el lunes, y la reunión de ayer.

Movimiento Ciudadano y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) cargaron contra esta forma de proceder. La formación cartagenerista, aliada de Castejón en el Gobierno local hasta el 9 de enero, la calificó de «apaño» propio de un «esperpento» más de «Chapuzas Castejón», según la portavoz adjunta, Isabel García. Ella atribuyó a la «insolvencia intelectual» y la condición de «trilera» de la primera edil la «interpretación surrealista» que hace del procedimiento para bajar al agua. Aludió así a que la Junta de Gobierno aprobó, el lunes, la misma propuesta que ya sancionó el 29 de diciembre, para desactivar la demanda judicial de MC, que entonces aún estaba en el Gobierno, por una vulneración de su derecho a conocer el expediente antes de votar. «La alcaldesa y su pareja de reparto, Manuel Padín (Ciudadanos), se apuntaron hace un mes el tanto de la bajada del agua y hoy no saben por dónde empezar, qué trámites son necesarios y qué tiempo requiere cada uno», apuntó García.

Aprobación inicial La Junta de Gobierno aprobó la rebaja el pasado lunes. Aprobación definitiva La Junta Regional de Precios de la Comunidad debe ratificar la propuesta, para que entre en vigor Debate en Pleno La votación en la Corporación no es vinculante. Solo fija una posición política y ha quedado aplazada por el momento.

Por su parte, Cartagena Sí Se Puede (Podemos) introducirá el asunto en la sesión plenaria del próximo lunes, por medio de una pregunta sobre la validez del trámite utilizado para bajar el agua. La formación morada quiere saber dónde están los informes preceptivos necesarios. Ayer no fueron presentados en la Comisión de Hacienda, dado que no se llegó a debatir el tema. También MC pretende conocer el contenido de los diez dictámenes favorables que la alcaldía asegura que sustentan la decisión, así como las conclusiones de la auditoría de la empresa Gecival-PW sobre la prestación del servicio.

«Nada de eso le ha sido facilitado a la oposición, por lo que nos tememos que la tan cacareada transparencia de la que se jacta el Gobierno socialista no es real, sino solo de boquilla», comentó la portavoz de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos.

La alcaldesa quiere despojar la aprobación de la rebaja del agua de todos esos condicionantes. No renunciará a ella «porque se haya judicializado el asunto o porque tiene a mucha gente con los ojos puestos en cuestiones absurdas que no vienen al caso», aseveró.