Castejón propone bajar el agua 8 euros y MC se opone porque lo considera injustificado Reunión de la Comisión de Seguimiento del Agua celebrada a principios del mes pasado. / Antonio Gil / AGM La alcaldesa lleva hoy a la Junta de Gobierno una reducción del recibo cuatro veces superior a la primera propuesta realizada por Hidrogea ANTONIO LÓPEZ y GREGORIO MÁRMOL Cartagena Viernes, 29 diciembre 2017, 01:31

Enésimo enfrentamiento entre los partidos de la coalición del Gobierno local formada por el PSOE y Movimiento Ciudadano (MC) a cuenta del recibo del agua. La convocatoria ayer a mediodía de una Junta de Gobierno Local para esta mañana, en cuyo orden del día se incluye una propuesta de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, para bajar la tarifa del agua, volvió a tensar la cuerda. En concreto, soliviantó a los políticos de MC porque no recibieron aviso previo y consideran que no tienen la suficiente información para tomar una decisión que permitiría a su socia de gobierno anotarse en menos de seis meses como alcaldesa un logro que no consiguió José López en dos años.

La bajada rondaría los 8,25 euros cada dos meses en la tarifa de agua de un recibo de una familia 'tipo', compuesta por cuatro miembros. El beneficio sería menor para las empresas. En cualquier caso, sería un objetivo cuatro veces superior a la reducción que había propuesto la concesionaria del servicio, Hidrogea, en su primera oferta y ligeramente mejor a la segunda (unos 7 euros), que también será desestimada hoy.

La situación fue tan tensa ayer por la tarde que la formación del exalcalde José López emitió un comunicado dando a conocer sus exigencias para que sea eliminado ese punto del orden del día, porque «se están infringiendo las más elementales normas de procedimiento». Ello sin perjuicio de promover acciones legales de no dar marcha atrás, advirtió.

La rebaja está avalada por tres técnicos del Ayuntamiento, con datos del contrato municipal

De «apariencia 'paralegal'»

En la nota, que también fue enviada al PSOE por correo electrónico, la concejal de Desarrollo Sostenible y de Transparencia, María José Soler, explicó que se había personado a las dos y media de la tarde, treinta minutos después de recibir la convocatoria de la reunión de la Junta, en la Oficina del Gobierno Municipal y que entonces no constaba «la recepción de la propuesta ni del expediente» técnico preciso para realizar el llamamiento. De esta forma, según añadió la edil, se está impidiendo conocer «un procedimiento oscuro y de apariencia 'paralegal'», ya que tampoco le constan «los informes de la asesoría jurídica e intervención municipal», que se exigen para dar el visto bueno a la bajada.

El comunicado de MC sorprendió por su contundencia, más propia de un partido en la oposición que en el gobierno, máxime cuando también ha perseguido desde el principio de legislatura una reducción en los precios del agua.

Fuentes de alcaldía rechazaron los argumentos de MC. Aseguraron que la propuesta que hoy lleva Castejón a la Junta de Gobierno está avalada por el informe técnico que firman un ingeniero de caminos, un economista y un abogado municipales, basándose en los trabajos de la comisión de seguimiento del contrato del agua. También está respaldada por el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Francisco Pagán. La interventora, Myriam González, ultimaba anoche su estudio debido a su «gran volumen de trabajo», aunque en la alcaldía esperaban que fuera favorable «porque toda la carga recae en Hidrogea y para los ciudadanos todo es beneficio». Solo un reparo de la fiscalizadora de las cuentas municipales podría forzar la eliminación de la propuesta.

Aunque esta situación les ponga en una encrucijada, la concejal de Desarrollo Sostenible avanzó a este diario que si finalmente Castejón no retira su propuesta «votaremos en contra». María José Soler argumentó que no es posible «debatir nada si de antemano no sabemos de qué vamos a hablar».

Según pudo conocer anoche 'La Verdad', la alcaldesa avanzó horas antes a concejales socialistas que no iba a esperar dos años para cumplir una promesa contenida en su discurso de investidura, el pasado junio. Lo primero es bajar el agua a los cartageneros cuanto antes y después «apretarles las tuercas» a las empresas concesionarias, «si es necesario», les dijo.

Para aplicar en febrero

De salir adelante la propuesta, será llevada al Pleno del próximo mes de enero. Fuentes municipales anunciaron que Castejón quiere que estos trámites se solventen con celeridad, porque su intención es que los cartageneros vean reflejada la bajada en sus recibos a partir de febrero.

Además del éxito ante los ciudadanos, el PSOE también conseguiría dejar en evidencia la gestión realizada en este asunto por MC en un momento en el que se vuelve a hablar con insistencia de una inminente ruptura de su pacto de gobierno y, de paso, se acercaría a otras formaciones políticas. Ciudadanos (Cs) condiciona su apoyo a los presupuestos municipales de 2018 a la bajada del agua.