Castejón pide apoyo al Pleno para tumbar la llegada del AVE que propone Fomento La estación de ferrocarril, con el viaducto de la A-30 al fondo y los terrenos de Potasas a la derecha. / pablo sánchez / agm MC y Cs darán la mayoría al PSOE para impugnar la entrada en superficie, si plantea una alternativa viable EDUARDO RIBELLES y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Miércoles, 30 mayo 2018, 02:04

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, pedirá al Pleno el apoyo para recurrir y «dejar sin efecto» el proyecto para que el AVE llegue en el año 2022, en superficie y por el pasillo ferroviario actual. MC y Ciudadanos darán la mayoría a Castejón, siempre que ofrezca informes técnicos con una propuesta alternativa a la que el Ministerio de Fomento y la Comunidad aprobaron anteayer, con el Ayuntamiento en contra, en el consejo de administración de la sociedad Cartagena Alta Velocidad. La Junta de Portavoces decide hoy, sin que el PP y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) tengan claro el voto.

Tanto el PSOE como MC y Ciudadanos sostienen que el proyecto de Fomento, apoyado por la Comunidad, encorseta el desarrollo urbano de varios barrios (Torreciega, Virgen de la Caridad y San Ginés, entre otros). El problema es ponerse de acuerdo sobre una solución técnica alternativa factible. El PSOE apuesta por un corredor en paralelo a la carretera de La Unión desde el Parque de Seguridad, como pide la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena. MC se atribuye la autoría de la idea y también la apoya. Ciudadanos, que no la conoce en profundidad, pidió ayer la elaboración de los estudios técnicos necesarios para confirmar su viabilidad y estar a favor.

La formación naranja es la que más clara tiene la fórmula de impugnación. Ayer aludió al «artículo 205.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que argumenta que puede hacerse» cuando «se refiera a acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público», según explicó el portavoz de este grupo, Manuel Padín. «El Ayuntamiento puede argumentar eso en virtud de los incidentes acaecidos en Murcia y, a la vez, solicitar el amparo del Defensor del Pueblo», añadió

Ministerio y Comunidad aceptan evaluar la idea vecinal de meter el tren por la carretera de La Unión, si la regidora lo pide por escrito

Capitanear esto le corresponde a Ana Belén Castejón, que ayer todavía se quejaba de la «humillación» dispensada al Ayuntamiento en la reunión del lunes con el secretario de Estado, Julio Gómez-Pomar, y con el consejero de Fomento, Patricio Valverde, en Madrid. «No dieron la palabra a los vecinos y el cronograma con los plazos (2022 con el AVE en superficie y 2024, soterrado) solo lo vimos en una proyección», dijo.

El plan de llegada en superficie «tiene escasa credibilidad», porque «los plazos que nos han dado no tienen en cuenta la descontaminación del corredor por parte del propietario», dijo Castejón, en referencia al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El trazado pasa por El Hondón, donde hasta hace 16 años estaba la factoría de Potasas y Derivados, y está lleno de restos de metales pesados.

Intereses partidistas

«En la reunión me quedé perpleja, pero no soy ingenua. Nos jugamos tener las mejores infraestructuras ferroviarias o que llegue una de segunda o de tercera categoría», apuntó Castejón, quien cree que las autoridades del Estado y de la Comunidad están interesadas en «poner cuanto antes una primera piedra».

De vuelta a Cartagena, la regidora reunirá hoy a los grupos políticos, buscará a continuación el consenso con vecinos y empresarios, y recabará los informes técnicos para oponerse formalmente al acuerdo de Cartagena Alta Velocidad. El principal reproche que recibió ayer es que no lo haya hecho antes. «Suena a un intento de justificarse, después de haber acudido a la reunión sin alternativa propia», apuntó el portavoz del PP, Francisco Espejo. Pilar Marcos (Podemos) le reprochó que «sigue actuando, con sus seis concejales, como si representara a una mayoría y no es así». Por su parte, Manuel Padín, de Ciudadanos, consideró que «esto es una muestra más del tiempo perdido durante todo el año pasado, en peleas entre PSOE y MC, sin fijar una posición sólida».

MC pidió a todos los partidos que superen sus diferencias «para articular una alternativa en positivo, que oponer a la de Fomento y a la de la Comunidad. En caso contrario, las dos administraciones se escudarán en que no hay acuerdo ni sobre el trazado ni sobre la descontaminación y optarán por construir la estación en Mandarache», explicó su presidente, Jesús Giménez.

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, subrayó en Murcia que la propuesta aprobada es «la que pidió el Ayuntamiento» en 2016, cuando Ana Belén Castejón «era vicealcaldesa» y José López, de MC, era el alcalde. «Era solo una solución provisional para agilizar la llegada de la Alta Velocidad a través del 'baipás' de Beniel, dado el retraso que había con el soterramiento en Murcia», contestó Giménez.

Para Bernabé, todo eso son temas menores. «Cartagena quiere AVE a la mayor celeridad posible, eso es lo que aprobó la Sociedad Cartagena Alta Velocidad. No se pude generar ninguna polémica más allá de intereses de tipo partidista y que tienen poco que ver con la defensa del interés general de todos los cartageneros», aseveró el delegado del Gobierno. Por su parte, la candidata del PP a la alcaldía, Noelia Arroyo, consideró que la opción elegida anteayer «es la que quiere la mayoría».

Propuesta vecinal a estudio

Entre tantos pareceres, la Comunidad y el Ministerio no descartan la opción sugerida por los vecinos. El director general de Transportes de la Comunidad, José Manuel Díez de Revenga, aseguró ayer a 'La Verdad' que el Ministerio y la Comunidad no rechazaron en el consejo de Cartagena Alta Velocidad estudiar la propuesta vecinal para que el AVE llegue en paralelo a la carretera de La Unión. Este alto cargo afirmó que el secretario de Estado y el consejero se mostraron favorables a la petición de la alcaldesa de evaluar esa opción, pero siempre que les sea remitida por escrito y se convoque un nuevo consejo de administración para valorarla. Con todo, Gómez-Pomar zanjó la cuestión, anteayer, con una votación de las opciones que había sobre la mesa, para no perder más tiempo.