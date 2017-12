Castejón impide comprar una pista de bolos por 275.000 euros y frena a MC

Soler: «Los vecinos los piden. Si hay veto, es por motivos políticos»

La edil de Urbanismo, María José Soler, destacó ayer que la adquisición de las parcelas es «una operación que lleva años reclamándose por los vecinos», para una práctica deportiva «tradicional y no residual»; y que se le dio «el trámite legal por diversos servicios municipales». «Solo «una decisión discrecional de la alcaldesa impide que se lleve a cabo la operación», dijo. Y apuntó que «si la propuesta no entra en la última Junta del año, MC lamentará no poder dar satisfacción a los colectivos sociales y deportivos de Barrio Peral». A su juicio, «no existe explicación técnica o jurídica a la negativa; el veto solo sería entendible por razones de oportunidad política».