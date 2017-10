Un cartagenero por Barcelona

Después de los lamentables acontecimientos del domingo 1 de octubre en el noroeste de España, me tocó ir a Barcelona el lunes, día 2, por motivos laborales. Y allí llegué yo, a las 10.15 de la mañana. Me encontré con una situación extrañamente normal: charla en castellano con el taxista, conversaciones de éste con sus colegas del gremio también en castellano y nada de política, solo los habituales comentarios del trabajo matutino. Así recorrimos el trayecto desde el aeropuerto hasta la Avenida Diagonal, viendo algunas banderas sueltas, esteladas y también algunas señeras, pero muy pocas para tantos balcones como pasamos, otras cuantas de nuestra patria y algunas de colores con un 'sí'. Pero también había calles sin bandera alguna o, por lo menos, yo no las vi.

A la llegada al hotel, saludo en castellano para nosotros y al lado, para una pareja de japoneses, en inglés. Observo cómo también utilizan el castellano para dirigirse a los nuevos clientes que entran. Dejamos las maletas en consigna y rápidamente nos dirigimos a la Feria Expoquimia. Para trasladarnos hasta allí, utilizamos los servicios de otro taxista que se dirige amablemente a nosotros en castellano y que entra al trapo cuando le pregunto:

- «¿Cómo se presenta la huelga de mañana?».

Los emprendedores dicen no entender cómo se ha llegado a la actual situación

- No entiendo nada, esto se está pasando de rosca y va a terminar mal para todos -me contesta-. Aquí gobierna una minoría sin que nadie haga nada, ni los de aquí ni los de Madrid y, la verdad, esto no nos beneficia en nada. Con la actividad que existe en la ciudad y tener que parar los coches, yo y muchos compañeros más, y dejar de ingresar una buena cantidad de euros. No hay derecho, y más sin que haya convocatoria por parte de ninguno de los Sindicatos principales».

Viendo su malestar, y para no meter más el dedo en la llaga, le pregunto entonces por el Barça, y vuelve a mostrar su descontento: «El Bartomeu, ese es otro que tal baila; ahora va a montar una academia del FC Barcelona en Nueva York, junto con el fondo de inversión PSP en Long Island, donde se construirán diez campos de fútbol, oficinas y tiendas de productos del club». Nos explica que se trata de una alianza que durará 10 años y que le permitirá al club recibir unos importantes beneficios. «Y no para ahí Bartomeu, sino que se ha aliado también con Parques Reunidos para construir cinco parques temáticos que se podrán ubicar en todo el mundo menos en China...».

Taxistas y empresarios

Y con este último comentario, llegamos al recinto ferial donde, con una organización perfecta, pudimos contactar con personal de medio mundo y de toda nuestra España unida. Mantuvimos entrevistas con empresarios de distintas comunidades, entre ellos, algunos catalanes, que se apresuraban a disculparse por la situación y que, en su mayoría, decían no entender cómo se había podido llegar a esta situación, insistiendo una y otra vez en que es minoría la que gobierna en Cataluña.

Destacar el comentario del presidente de la Feria de Barcelona, Josep Lluis Bonet, quien mostró su preocupación por los posibles efectos de la situación política en Cataluña en la economía -«La inestabilidad es siempre negativa para la economía», dijo-. Marc, empresario del sector químico, nos comentaba que la huelga general convocada para el día 2 en Cataluña era una huelga meramente política; de hecho, la patronal catalana, Foment del Treball Nacional, manifestaba en una circular la ilegalidad sin paliativos de la convocatoria y mientras, el Ayuntamiento anunciaba que secundaría la huelga, así como el Barça, Mercabarna y el transporte público. Mientras, el comité de Seat anunciaba que cumpliría con su jornada laboral.

Jordi, otro catalán que se nos había unido, nos recordó que el «sí» a la constitución obtuvo en Cataluña el 90,5 % de apoyo, frente a una media en el resto de España del 87,9%, y que incluso el Estatuto de Autonomía alcanzó el 88,2 % de los votos, llevándose las manos a la cabeza al comprobar que a estas alturas se quiere reinventar una historia con el único objetivo de crear una nación. Se trata de una historia tergiversada y maniquea para justificar ahora que lo que construyeron los catalanes junto a los demás españoles, no fue sino una obra ajena, y que donde hubo pacto, lo que en realidad hubo fue opresión.

Sin embargo, los políticos catalanes siempre habían mostrado su satisfacción por lo que se había conseguido en aquellos años. Uno de los mayores logros, decían, era un sistema en el que las diferencias culturales, religiosas o idiomáticas se integraban en un proyecto de convivencia pacífico y democrático. Hubo quien dijo que este era el primer paso para la ruptura de España, pero ninguno de los que habían alcanzado el consenso dudó en salir en defensa de la honradez de los políticos nacionalistas y de su firme compromiso con el proyecto común.

Pero como todo no iba a ser trabajar, por la noche quedamos con Ignasi, Ausias, Enric y Albert para cenar en el centro. Nos llevaron a Xerta, un restaurante de cocina de autor de Las Terres de L'Ebre, donde quisieron sorprendernos con la magnífica cocina del chef Fran López, ¡y vaya si lo consiguieron!; empezando por royal de foie del Delta con maíz dulce y anguila ahumada y siguiendo con la coca de ventresca de atún de la Ametla de Mar con crujientes de wanton, té verde, cítricos y ajo negro, para continuar con angulas del Delta con cocochas, huevos de pato de corral y trufa, soberbio plato, parmentier de patata en cilindro de foie y huevo de pato con reducción de carne. Para terminar, magret de pato con salsa de múrmuras y cardamomo, habas de soja tiernas bronceadas y raíz de flor de loto con decoración de verduras de colores, y todo con una presentación sensacional. De postre, cinco variedades de quesos catalanes y un final dulce llamado Agua y Jabón; un trampantojo en forma de estropajo y jabón, pero con sabor a piña colada con coco y ron y que, junto a una copa de mistela negra Gamberrillo, cerró una cena excepcional. Y todo ello, regado con vinos de Bodegas Torres.

Tras la magnífica cena, Rafael nos habló de las jornadas de Muestra de Cocidos con Historia que se celebrarán en noviembre en Burgos, donde 25 restaurantes y destacados chefs con estrella Michelin e ilustres cocineros en esta materia ofertarán sus creaciones y se podrá catar tanto el cocido madrileño como la olla ferroviaria, cocido montañés, olleta alicantina o cocido maragato entre otros. Y Gerardo, aprovechando también el momento, nos invitó a conocer la nueva cerveza de Estrella de Galicia con sabor a pimientos de Padrón, de los que unos pican y otros no. Esta será la primera de una serie de cervezas que llevará la marca Fábrica de Cervezas y que estarán elaboradas con productos de temporada típicos de Galicia, tanto de huerta, como de mar y que se lanzarán al mercado en formato de medio litro.

Hoy me despido con una frase del Barón de Holbach, prominente figura de la ilustración francesa: «La inmensa fortuna embriaga al hombre y le entorpece enteramente». Ejemplos de ello hay muchos.