«El Carnaval de Cartagena es grande y se debe reconocer a nivel nacional» Finuchi Mante, con la banda y el cetro de reina. / Pedro Martínez / AGM Finuchi Mante Martínez. Reina del Carnaval de Cartagena RUBÉN SERRANO Cartagena Sábado, 10 febrero 2018, 11:38

Escuchó su nombre en el Pabellón Central y solo le salía gritar de la emoción. Hasta se le saltaron las lágrimas. Finuchi Mante había preparado a conciencia la gala, y elaborado con mimo el traje de alas plateadas y pedrería rosa. Hace una semana fue elegida reina del Carnaval de Cartagena y todavía tiene el teléfono móvil colapsado de mensajes de felicitación. Perteneciente a la comparsa Salgueiro desde hace siete años, esta chica de 24 años estudió un grado medio en Administración de Empresas y ahora trabaja como monitora de apoyo en el colegio Adoratrices.

- ¿Sigue emocionada?

- Sí. Cuando escuché mi nombre sentí una emoción muy fuerte, y me puse a chillar. No dejé de llorar durante toda la gala. El Carnaval forma parte de mi vida y cuando te nombran reina es inevitable emocionarse. Todavía repaso el momento en mi mente y me emociono. Estos días ya estoy asimilando todo lo que he vivido; tengo el móvil colapsado y muchos mensajes de felicitación en las redes sociales. Es un disparate, una auténtica pasada.

- Y más para alguien que vive el Carnaval desde pequeña.

- Las fiestas las he vivido desde que era una niña. Mi familia es carnavalera y eso me ha llevado a ir creciendo, hasta finalmente ser elegida reina. En el momento que escuché mi nombre solo me salía gritar. Es mucho el trabajo que hay detrás, sobre todo con el traje. Lo estuvimos preparando desde mayo del año pasado, cuidando los detalles y cada una de las piezas.

- ¿La gente es consciente del esfuerzo que lleva preparar todas las actividades de la programación?

- En la Federación de las fiestas sí se valora todo ese trabajo. Son doce días de eventos. Fuera de ese entorno, tal vez la gente no sea del todo consciente del esfuerzo que supone movilizar a todas las comparsas en la calle. Hay bastantes detalles que no se pueden apreciar en un pasacalles.

- La mayoría de los comentarios, al menos en las redes sociales, se han centrado en el pregón de Kiko Hernández.

- Las críticas no las comparto. A mí me parece que elegir de pregonero a Kiko Hernández fue una buena decisión. Él es conocido a nivel nacional y eso es bueno para que nuestro Carnaval se dé a conocer fuera. Fue un buen candidato para dar inicio a las fiestas. Creo que también puede venir bien para dar un impulso a la declaración de interés turístico nacional. El Carnaval de Cartagena es grande y debe ser reconocido como tal. Hay buena respuesta a los actos, la gente disfruta y cada año hay más participación.

- ¿Qué tiene preparado para el desfile de hoy?

- Esta semana hemos estado trabajando la carroza, que va a ser similar a la que se pude ver en la gala de elección de la reina. También llevaré el mismo traje (de alas plateadas, lentejuelas y detalles en rosa). Todos los componentes de la comparsa Salgueiro, a la que pertenezco desde hace siete años, desfilarán conmigo.

- ¿Ya ha conseguido llegar a lo más alto. ¿Ahora qué sueño le queda por cumplir?

- Ahora mismo solo me centro en disfrutar del día a día del Carnaval, hasta que termine (el martes 13), y no pienso en nada más. Tengo muy claro que durante los próximos años quiero seguir disfrutando de las fiestas con mi comparsa.