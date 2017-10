Las caravanas toman el campamento Rosario Hinojo, Inmaculada García, Celia Muñoz y Margarita Venero, en el recinto festero. / Antonio Gil / AGM La acampada 'Cartagena Ciudad de Tesoros' reúne a más de 350 personas en el recinto festero ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 14 octubre 2017, 01:54

Junto a sus autocaravanas y sentados en hamacas, Amelia Fernández, Juan Manuel Rodríguez y Juan González, entre otros amigos, toman un refrigerio a base de ensaladas, tortilla de patata y embutidos, sobre una mesa de jardín. La mañana recorriendo los principales puntos turísticos de Cartagena les ha dejado exhaustos. Cogen fuerzas para participar en los torneos de dominó, cartas y otros juegos de mesa que ha preparado para la tarde Cartagena Camping Club, el colectivo organizador de la primera Acampada 'Cartagena Ciudad de Tesoros', que se celebra hasta mañana en el recinto festero de Carthagineses y Romanos.

«La ciudad me ha encantado, no me la esperaba así. Su historia y su antigüedad llaman mucho la atención», contó ayer Amelia Fernández, mientras tomaba un refresco. Junto a ella, Juan Manual Rodríguez destacaba la visita al Museo Naval.

Ellos son parte de las 375 personas que participan en esta iniciativa, organizada también por la Federación Española de Camping Club, con la colaboración del Ayuntamiento. El miércoles al mediodía comenzaron a acudir caravanas y autocaravanas procedentes de Plasencia, Salamanca, Tarragona, Santander, Almería, Madrid y Alicante, entre otras provincias.

«Lo que pretendemos con esta acampada es que amantes de esta forma de hacer turismo vengan y conozcan la ciudad y su encanto», explicó el secretario de Cartagena Camping Club, Santiago Martínez. Para vender aún más el atractivo local, anteayer esta asociación preparó la degustación de platos típicos, como caldero, michirones y marineras.

De toda España

A lo largo de estos días han podido disfrutar, además, de un desfile rociero de San Ginés de la Jara, de competiciones de petanca y parchís, de una batalla de Carthagineses y Romanos y de veladas nocturnas, con actuaciones musicales y de teatro.

También han participado vecinos de Cartagena como Rosario Hinojo, Inmaculada García, Celia Muñoz y Margarita Venero. Ellas, junto a sus familiares, cogen cada año sus autocaravanas y vistan una ciudad. «Hemos estado en Aranda de Duero, Plasencia, Zaragoza, Barcelona, Santander y Sevilla, entre otras muchas. En todas las convivencias que hemos participado lo pasamos muy bien, porque, además de conocer la ciudad, en el recinto hacemos actividades y conocemos la cultura y tradiciones de los lugares donde acampamos», dijo la primera de ellas.

Los organizadores quieren preparar para el año que viene otra concentración similar, pero con clubes de acampada del Levante español, lo que ellos llaman una interprovincial. También lo quieren celebrar en la zona pública situada junto al Estadio Municipal Cartagonova.