Bomberos y brigadas técnicas encabezan la oferta de 225 plazas de funcionario municipal Imagen de un simulacro sobre rescate de víctimas en accidentes de tráfico, realizado por los bomberos en la Plaza del Ayuntamiento, este año. / J. M. Rodríguez / AGM La relación de empleo público aprobada ayer incluye la promoción de 133 auxiliares y ocho jefes del servicio contraincendios EDUARDO RIBELLES Cartagena Sábado, 23 diciembre 2017, 00:34

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento incorporará 15 nuevos bomberos muy necesarios para cubrir las jubilaciones de los últimos diez años en los que no ha habido contrataciones. También las brigadas técnicas y de mantenimiento municipales serán reformadas con diez empleados que ayudarán a agilizar las reparaciones y las instalaciones en los actos cada vez más numerosos promovidos por el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer una cobertura de vacantes, una estabilización de trabajadores interinos y una promoción interna que sumadas afectan a 225 plazas.

En la reunión se validaron las bases de todos estos procesos. En el caso del procedimiento abierto, podrá presentarse cualquier profesional de la casa o de fuera de ella que cumpla unos requisitos de formación y currículum que ya se especificarán a lo largo del año que viene. En total hay 33 plazas de acceso libre, junto a 141 de promoción interna (133 de ellas para auxiliares administrativos) y 51 para la estabilidad en el empleo temporal que en la actualidad están ocupadas por funcionarios interinos o personal laboral temporal con la condición de indefinido no fijo.

Tasa de reposición 33 nuevos funcionarios cubrirán vacantes por jubilación. Destacan 15 de bomberos y 10 de brigadas. Promoción interna 141 empleados públicos ascenderán. Entre ellos hay 133 auxiliares administrativos y ocho bomberos. Interinos 51 empleados laborales y funcionarios repartidos por varios servicios consolidarán las plazas que ocupan como indefinidos fijos.

Entre los puestos de acceso abierto a todos, están también las de conductor-mecánico categoría C2 (tres plazas), ayudante técnico de Archivo, Bibliotecas y Documentación con categoría A2 (dos plazas), técnico superior rama económica, con categoría A1 (una plaza) y técnico medio de Financiación Exterior y Fondos Europeos, con categoría A2 (una plaza). También habrá una plaza con categoría A1 para un periodista, en la Oficina de Prensa. Las pruebas serán un concurso-oposición en el que se tendrá en cuenta la experiencia como trabajador de la Administración Pública, junto a la cualificación y a un examen aún sin concretar.

La promoción de los 133 auxiliares administrativos autorizada ayer es el paso previo a un proceso que tendrá lugar en los próximos tres años para que los que acrediten un grado formativo de FP2 o equivalente puedan acceder a la categoría B, con mayor sueldo. Asimismo se promueve el ascenso de cuatro sargentos y cuatro cabos de bomberos. Se trata de contar con mandos que empezaban a escasear por las jubilaciones de los últimos años. Es lo mismo que se hará en la Policía Local, a principios del año que viene. La Junta de Gobierno dio el visto bueno definitivo, también ayer, esa operación, para contar con un oficial, tres sargentos y cinco cabos más, tras unas pruebas cuyas bases fueron aprobadas a finales del año pasado. El proceso selectivo se llevará a cabo mediante concurso oposición con cuatro ejercicios y un quinto en la categoría de oficial. En este concurso se puntuará la antigüedad en la escala del cuerpo.

Asimismo, se acordó estabilizar de manera definitiva en 51 puestos a funcionarios interinos y personal laboral que los ocupan como indefinidos fijos. Entre los de categoría A1 hay un letrado, un psicólogo, un técnico superior de laboratorio y un técnico superior de Educación. Entran en la categoría A2, un ingeniero técnico de Obras Públicas, cinco arquitectos técnicos, un programador, un educador, un trabajador social y un ayudante técnico de Archivo, Biblioteca y Documentación. Con el grado C1 habrá un programador, dos auxiliares técnicos informático, (1 ellas está reservada para un discapacitado), siete auxiliares técnicos de Juventud, un auxiliar técnico informático Juvenil, un auxiliar técnico de Telecomunicaciones y siete auxiliares técnicos de biblioteca.

Por último, en la categoría más baja, C1, se pretende consolidar a tres conserjes escolares, un auxiliar de fotografía, cinco conductores mecánicos, un ayudante de electricidad y siete peones de mantenimiento.

La Junta de Gobierno también analizó y autorizó las bases para los procesos selectivos de las plazas ofertadas de la escala de Administración especial de 2014 y 2015, así como a las de promoción interna de la Policía Local, que se publicaron en la oferta de 2016 (BORM del 30/12/2016). En lo que va del presente mandato, el equipo de gobierno municipal ha llevado a cabo tres pruebas, una para la estabilización de decenas de trabajadores en puestos de funcionario, en primavera, una abierta para incorporar como funcionarios a cinco técnicos de la Administración Local, que ya se completó en noviembre; y otra, también de acceso libre, para contar con 42 auxiliares administrativos perfectamente estabilizados en sus puestos, cuyas pruebas ya tienen resultados publicados y que se incorporarán a primeros de 2018.

Compromiso cumplido

Con la aprobación de esta convocatoria, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, cumple a final de año con el compromiso adquirido con los funcionarios municipales. «La estabilidad laboral en el Ayuntamiento es fundamental para nosotros. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos una plantilla mermada, en la que no se cubrían las jubilaciones. Además, no era de recibo que la Administración municipal, que debe dar ejemplo en materia de garantía de derechos laborales, tuviera a una parte importante de su personal en condiciones que no eran las adecuadas. Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero las restricciones presupuestarias y de personal impuestas por la Administración central nos lo han impedido», destacó la primera edil. Castejón aludió así a las cortapisas que el Ministerio de Hacienda impone al Ayuntamiento en los gastos que no van directamente a reducir la deuda con los bancos, y en especial, a la tasa de reposición de las vacantes.

Por su parte, el concejal del Área de Personal, Francisco Aznar, se mostró satisfecho con la nueva oferta. «Tenemos tres años, pero nuestro deseo es que se haga lo antes posible. De hecho, estamos trabajando para convocar los concursos oposición y que tengan lugar en el último semestre del año 2018», dijo.