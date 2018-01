La bola rueda en La Magdalena

La Asociación de Vecinos de La Magdalena prioriza todo aquello que tiene que ver con el rescate de nuestras tradiciones y costumbres populares. Me comenta Paco Montoya, 'Pakosky': «La realidad de nuestro pueblo, al igual que los de muchos de la zona oeste del campo cartagenero, es que estamos en peligro de extinción. Durante décadas hemos estado totalmente abandonados, quedando fuera de proyectos de desarrollo a todos los niveles. El transporte público se acaba en Molinos Marfagones, hay personas que tiene que andar cinco kilómetros para coger el bus a Cartagena. No ha habido planeamiento ni desarrollo urbanístico impidiendo que los hijos del lugar pudieran construir sus viviendas. No hay apenas servicios, ni instalaciones deportivas o lúdicas, ni actividades, ni alcantarillado, (la lista de carencias es extensa)».

Aunque reconocen tener un firme aliado en Antonio Bernal Aznar, presidente de la Junta Vecinal Municipal de Molinos Marfagones, entidad en la que se incluyen, porque intenta corregir los desequilibrios históricos que les afectan, aunque los medios sean escasos e insuficientes. Antonio Bernal siempre pone el acento en la puesta en valor del patrimonio cultural del secano cartagenero.

Desde hace un tiempo proclaman como lema 'De nuestra mar, el mero y de nuestro campo, los bolos cartageneros', elaborando un proyecto de conservación de dicho patrimonio cultural. Se trata de Pasando Bola, una iniciativa para la transmisión del legado de los bolos cartageneros, fundamentado en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio de la Unesco (2003): «Los juegos y deportes tradicionales son parte del patrimonio inmaterial y son un símbolo de la diversidad cultural de nuestras sociedades»

La iniciativa Pasando Bola transmite el legado de este juego popular a los jóvenes

Los bolos cartageneros, por pleno derecho, están integrados en la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, formado parte del Proyecto Cultura 2000, a través de la Federación Española de Bolos. Para estos inquietos vecinos la iniciativa que nace para cubrir dos necesidades. Por un lado, preservar las tradiciones y costumbres de la comarca del Campo de Cartagena y, por otro, dotar de actividad deportiva, cultural y social a la zona de la diputación de La Magdalena La decisión de promover este proyecto conjunto, viene tomada por el declive paulatino que este ancestral juego ha sufrido en toda la comarca y especialmente en la zona del oeste cartagenero durante los últimos años.

Comenzaron en 2016 con una demostración práctica y explicación de bolos cartageneros a cargo de Antonio Martínez Martínez 'El Picha', veterano jugador de bolos de aquella zona. Grabaron y editaron un documental sobre la práctica y normas del juego. Más tarde desarrollaron en el Colegio Público Comarcal Azorín, de Molinos Marfagones, una charla sobre dicho juego, orígenes, características. Se culminó con una demostración práctica y lanzamiento de bolas, dirigida a los alumnos de 5º y 6º de primaria, sumando un total de 80 participantes.

Al año siguiente acondicionaron la pista de bolos de La Magdalena, junto al local social, en desuso durante muchos años y en estado de abandono. Todo encaminado a la constitución de la Asociación Deportiva y Cultural de amigos de los Bolos Cartageneros de La Magdalena Los Chamba, entidad que promocione el fomento del juego tradicional de los bolos. Entre sus proyectos han establecido la erección de la primera estatua en el municipio en homenaje a esta práctica que forma parte de nuestra identidad cultural. El monumento se llamará El Manillas, denominación con que se designa al capitán del equipo.

Igualdad de género

Aunque en la práctica ancestral del juego de bolos estaba reservado exclusivamente para el género masculino, los talleres y actividades van dirigidas sin discriminación ninguna a ambos sexos. Conviviendo con carácter de normalidad niños y niñas, en la formación de los equipos para su práctica.

De la misma manera Los Chambas tiene las puertas abiertas a la incorporación de nuevos socios que se sientan atraídos por desarrollar esta práctica diversidad cultural, sin exclusión de raza u origen. De hecho tienen previsto para futuras acciones indagar sobre los juegos populares y costumbres de otros países.

Celebramos que Pasando la Bola haya logrado involucrar a 329 alumnos y 29 profesores del Colegio Azorín se han desplazado a la población de La Magdalena y que se comprometan la Concejalía de Cultura de Cartagena y la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, así como la Federación de Bolos de Cartagena, el colectivo artístico +Formas y, por supuesto, el equipo directivo y claustro de profesores del Colegio Azorín.

Los alumnos visitan la antigua pista de bolos cartageneros, junto al local social de La Magdalena. La jornada comienza con la bienvenida de los participantes a la población que da nombre a la diputación de la zona oeste. Divididos por grupos, se alternan en una actividad de expresión plástica con arcilla, a cargo del artista cartagenero Juan Pedro Esteban y otro taller a cargo del maestro de los bolos cartageneros Diego Segovia, donde se explica y practica este juego.

Al mediodía y tras el almuerzo, se realiza una excursión guiada por la población y alrededores. Se muestra el aljibe restaurado de la plaza, la Ermita del siglo XVIII, donde se les introduce en aspectos históricos de la zona oeste con alguna leyenda e incursiones de piratas, pasean por la rambla de Benipila, finalizando con la visita a una granja agropecuaria del pueblo, propiedad de los hermanos Solano y Los Chirres.

Cerramos el presente artículo con otra gran noticia. La irrupción del equipo Los Nenicos de Ferremart, una nueva formación para la liga comarcal de bolos cartageneros. Han sido sus artífices David Alonso, profesor de Tecnología del colegio Sabina Mora, de Torre Pacheco, y su pareja, Cristina, también maestra de profesión. Lo componen jugadores con edades comprendidas entre los veinte años y los cuarenta. Advertimos que están interesados en acoger a nuevos deportistas, invitando a que se pongan en contacto con Diego Segovia, presidente de la Federación de Bolos Cartageneros, o enviando un email a davidalonsogarcia@yahoo.es. La bola se mueve.