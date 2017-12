Las batallas cartageneras de un abuelo

Cartagena, una ciudad en la que la historia te sale al encuentro en cada una de sus calles, en cada piedra que tocas, en cada esquina. Un lugar que despierta la curiosidad de dos niñas que preguntan al abuelo y él les responde con un viaje a través del tiempo que va desde el oscuro vientre del caballo de Troya hasta una mañana lejana del mes de marzo en la que la brisa de levante difuminó el último humo de la pólvora derramada durante la Guerra Civil.

José Luis Sánchez Álvarez es un conocedor fehaciente de la historia de una ciudad que ama. Por eso, ha querido transmitírsela a su familia. «Las protagonistas de este libro son mis hijas, Clara y Patricia, a las que cuento hechos acaecidos en Cartagena como si yo fuera un abuelo que rememora la historia», explica.

'Las batallas del abuelo. O sus historias de Cartagena' es el segundo libro de José Luis Sánchez Álvarez, un administrativo aficionado a la historia que ha querido dejar plasmado todo aquello que conoce de su ciudad en boca de sus antepasados. «En un principio quería escribir el libro solo para mis hermanos pero, finalmente, me he decidido a editarlo para todo el mundo porque ha quedado ameno y documentando», explicó.

El libro, que ha sido maquetado y estructurado por el propio autor, fue presentado el viernes en el Casino de Cartagena. En dicho acto, el escritor Juan Eladio Palmis recomendó la obra por su veracidad, documentación y la forma tan amena de contar la historia. «Debe de ser el libro de cabecera de esta Navidad», señaló.

Entre los invitados, Conchi Pereda, José Campillo, Aitana García, Marisa Moreno, Vicente Hernández, Juani Martín, Raquel Raja, Antonio González, PabloSaura, María Sánchez y José Luis García. Tampoco faltaron Ricardo Chereguini y Beatriz Sánchez, sobrinos del escritor y protagonistas también en las páginas de un libro que ellos calificaron de «entrañable, cercano, fácil de leer y muy instructivo. Nuestro tío, al que llamábamos Oto, siempre ha jugado con todos nosotros y le ha gustado contarnos historias de la ciudad».

Manolo Sánchez y Lola Aragón, familiares del protagonista del acto cultural, indicaron algo que supone las señas de identidad del volumen presentado. «Está escrito desde el corazón, desde la relación entre padres e hijos, abuelos y nietos, y eso es un valor añadido». Como ellos, su mujer, María José Andreu Pignatelli, y su hija Violeta que lanzó un mensaje de cariño y admiración hacia su padre, gran conocedor del patrimonio local.

Javier Sánchez, José Luis Calle, Manoli Navarro, José Luis García, Lola Campillo, Pablo Ruiz, Ángel Pérez Lorente, María José Fernández, Pablo Saura, Carmen Moltó, Nereida Sánchez, José Luis García y Alejandro Truque estuvieron en uno de los grupos de muchos amigos del autor que acudieron al Casino para apoyar «no solo a una gran persona, sino también a un escritor que dedica todo su tiempo libre a recopilar hechos históricos y a trabajar por su ciudad».

El protagonista explicó que la idea de escribir esta obra surgió a raíz de un trabajo sobre la Guerra Civil que le encargaron a una sobrina suya y a la que tuvo que ayudar. «Mi sobrina triunfó y empecé a escribir historias que me habían contado de la ciudad, me he documentado e indagado y ha resultado este libro que creo que es ameno tanto para mayores como pequeños».

'Las batallas del abuelo. O sus historias de Cartagena' relata en 23 capítulos el devenir de la ciudad, desde la fundación por Teucro, hasta la Guerra Civil española, un periodo que marcó a una ciudad como Cartagena y que fue «tan duro que acabó con la ilusión de los ciudadanos». A juicio del autor, «ahora nos encontramos en un periodo de tiempo en el que estamos recuperando la ilusión por poner en valor todo lo que tenemos en Cartagena».