Basilio Jorquera: «Queremos darle un sentido nuevo a la palabra loco, para que no sea negativa» Basilio Jorquera, con el cartel. / P. SÁNCHEZ / AGM Presidente de la Asociación Barlovento ANTONIO LÓPEZ Cartagena Sábado, 19 mayo 2018, 11:43

Desde el pasado mes de noviembre Basilio Jorquera (Cartagena, 1969) está inmerso en uno de sus grandes anhelos: dignificar a los enfermos mentales, eliminar los estigmas que les acompañan y conseguir que sus derechos se cumplan. Para ello creó, junto a otra quincena de personas con alguna patología psiquiátrica, la Asociación Barlovento, para reclamar «menos tratamientos y mejor trato». Mañana, en la Plaza del Ayuntamiento, los integrantes de este colectivo celebran el Día del Orgullo Loco, una jornada festiva en la que habrá charlas y conciertos. Con esta celebración, Cartagena se suma a una reivindicación que ya es tradición en países como Canadá, donde tuvo lugar por primera vez en Toronto, en 1993. Otros países también lo han celebrado ya, como Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Brasil, Bélgica. Mañana también se celebra en toda España.

- ¿Cómo surgió la asociación?

- Como consecuencia de unas jornadas de enfermedades de salud mental que se celebraron en el Hospital Santa Lucía en mayo del año pasado. Entre los que asistimos, comenzamos a dar los primeros pasos. A raíz de eso nos reunimos entre semana en varias ocasiones. Somos personas con una enfermedad de salud mental. Nosotros no nos queremos poner etiquetas como bipolares o esquizofrénicos.

- ¿Se sienten agredidos cuando les llama de esa forma?

- Cada uno lo siente de forma diferente. Esas etiquetas las ponen los psiquiatras. Nosotros pretendemos eliminar estos estigmas. Para ello, creamos el colectivo. Queremos reapropiarnos de la palabra loco, usada de modo despectivo y dañino contra nuestro colectivo, para darle un sentido nuevo, libre de connotaciones negativas.

- ¿Por qué llaman a la actividad de mañana Día del Orgullo Loco?

- Viene de un chat que hicimos a nivel nacional y tiene mucho que ver con el Día del Orgullo Gay, cuyo grupo de Cartagena, Galactyco, nos ha ayudado mucho. Su día festivo es reivindicativo, igual que el nuestro, pensado para erradicar la mala fama que tenemos. Por ello, me gustaría que viniera todo aquel que se sienta como nosotros, porque le podemos ayudar a salir del armario, como se suele decir.

- ¿Qué actividades tendrán?

- Va a ser una fiesta lúdico festiva reivindicativa. Haremos una concentración en la Plaza del Ayuntamiento a partir de las 11.30 horas. Van a haber lecturas de poemas relacionados con la locura, escritos por personas con problemas mentales de la asociación. También habrá un concierto, en el que actuarán, entre ellos Fernando Rubio, un cantante cartagenero. Está invitado todo el que quiera acudir.

- Dice que es un acto lúdico festivo, pero también reivindicativo. ¿Qué van a pedir?

- Pretendemos reivindicar el derecho a consensuar nuestros propios tratamientos, recordar a las personas que han sufrido abusos y torturas en los centros psiquiátricos (como el aislamiento o la contención mecánica). También se busca modificar la percepción que tiene la sociedad de los problemas de salud mental, acabar con el estigma, los prejuicios y la discriminación y dignificar la locura como paso previo para reivindicar un cambio en la forma en que se afronta la salud mental en España.

- ¿Lo celebran para recordar a las personas que sufren abusos?

- Aunque parezca mentira, cuando nos dan crisis y vamos a nuestro hospital, en mi caso al Santa Lucía, lo primero que nos hacen es atarnos y encerrarnos en una habitación, además de darnos medicación muy fuerte. Eso debería cambiar, los trabajadores deberían estar mejor formados, para afrontar una situación de estas características. Esta actividad y nuestra asociación están para reivindicar nuestro derechos a ser tratados con dignidad cuando sufrimos una crisis.

- ¿Cómo se sienten?

- No nos sentimos unas personas raras ni violentas, tan solo somos enfermos, como cualquier otra personas. Cuando salimos a la calle no se nos nota, como a un enfermos de cáncer o que tiene cualquier otra patología. Por eso, no nos gusta que nos llamen locos.

- ¿Qué le pedirían a los médicos de los centros de salud o de los hospitales?

- Que hagan cumplir nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, que nos indiquen todas las consecuencias que tiene la medicación que nos tomamos, porque algunas de ellas tienen efectos secundario. Creo que tenemos derecha a saberlo.