El Ayuntamiento bloquea un servicio de atención a menores víctimas de violencia machista David Martínez. / L.V. El gobierno local desoye al Pleno, que a instancias del PP pidió un convenio con la Comunidad para ceder un local al Punto de Encuentro Familiar JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Lunes, 7 mayo 2018, 10:28

El equipo de gobierno municipal, del PSOE, lleva más de dos meses sin atender la solicitud del Pleno para que el Ayuntamiento de Cartagena firme un convenio con la Comunidad Autónoma Autónoma para poner en marcha en el municipio un Punto de Encuentro Familiar específico para casos de violencia machista que afectan a menores de edad. Para disponer de esta cobertura, que Murcia y Lorca tienen desde 2015, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades solicita la cesión de un local.

La corporación, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y MC, y en contra de socialistas y Podemos, aprobó el 26 de febrero una iniciativa de la concejal popular Carolina Palazón. La edil recordó que, cinco meses antes, en octubre, el concejal socialista Francisco Aznar afirmó que el Consistorio «no tenía ningún problema para solicitar el convenio». Y confió en obtener el respaldo del Ejecutivo de Ana Belén Castejón para desbloquear el proyecto.

Sin embargo, en la sesión de este año Palazón se topó con que el concejal de Cultura, Educación y Juventud -entre cuyas competencias están las de Igualdad- rechazó su propuesta, en nombre de los seis munícipes del PSOE. Lo mismo hizo la edil Pilar Marcos, como portavoz de los tres representantes de Podemos. 'La Verdad' preguntó al equipo de gobierno por el retraso en materializar el acuerdo del Pleno, pero no hubo respuesta.

PSOE y Podemos rechazan la prestación del servicio a través de voluntarios de Protección Civil

Martínez afirmó que el borrador de convenio planteado por el Gobierno regional, del PP, no permitía aplicar «realmente un refuerzo en la protección y en la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, a través de grupos de voluntarios psicólogos y trabajadores sociales de Protección Civil». Según el concejal del gobierno, tras actuar con «responsabilidad» y «cuestionar» junto a los técnicos de su departamento el texto, para garantizar una «adecuada» asistencia a los niños en un asunto tan sensible, llegó a la conclusión de que el Ayuntamiento no debe firmar el convenio en los términos propuestos por el Gobierno regional.

Más personal para los CAVI

Martínez argumentó que el servicio de Protección Civil de Cartagena no tiene unidad de atención psicosocial, sino que «habría que crearla, con el coste correspondiente», y que la Comunidad «no pone ni un euro». El responsable de Igualdad añadió que el Pacto de Estado y el plan regional contra la violencia machista coinciden en que todas las personas que atiendan a las víctimas deben tener formación específica, y que el convenio «no garantiza la adecuada atención especializada».

La Comunidad, señaló Martínez, solo ofrece «un curso de veinte horas», y en el caso de los dos únicos ayuntamientos que habían firmado el acuerdo los grupos de voluntarios «están surtidos de jóvenes recién graduados, con muy buena voluntad pero que no tienen formación especializada y que carecen de continuidad en el servicio».

Por último, Martínez criticó un modelo que lleva a la «precarización del trabajo de los profesionales, que han tenido que empeñar tiempo y esfuerzo» en una formación que no sería «remunerada». Como alternativa, pidió una financiación suficiente de la Comunidad y del Gobierno central, para crear en el actual Punto de Encuentro Familiar un turno de asistencia los fines de semana, integrado por profesionales.

Pilar Marcos reclamó «un verdadero refuerzo» a través de la red regional de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género (Cavi). También solicitó la convocatoria de una oferta municipal de empleo público para psicólogos, abogados, educadores y trabajadores sociales.

En Murcia y Lorca, desde 2015

Fuentes del Gobierno regional defendieron la necesidad del convenio y subrayaron que Murcia es «la única comunidad de España que con este recurso especializado, un servicio incorporado al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género». En el Ejecutivo autonómico lamentaron que, desde principios de esta legislatura, espera una respuesta municipal positiva para «atender a menores expuestos a situaciones traumáticas y a sus familias».

En Murcia y Lorca, cuyos ayuntamientos han firmado una prórroga del acuerdo, la Consejería atiende a 26 familias derivadas por los juzgados, al estar afectadas por casos de riesgo. En ellos, hay medidas relativas a regímenes de visitas y entrega de menores. La administración destina una subvención de 40.889 euros, a través de fondos propios y de los programas de interés general de la 'X solidaria'. La Comunidad se coordina con los juzgados especializados y con la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia