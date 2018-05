El PP avisa de que la partida de Cs para las baterías de costa «no se gastará» Antigua batería militar de Santa Florentina, con la ciudad al fondo. / Antonio Gil / AGM Los populares advierten de que la enmienda de la formación naranja a los Presupuestos Generales tiene errores que harán que se pierda un millón ANTONIO LÓPEZ Cartagena Jueves, 3 mayo 2018, 09:25

El diputado nacional del PP Teodoro García mostró ayer su sorpresa, tras conocer el anuncio realizado el pasado lunes por Ciudadanos de que ha logrado incluir en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda parcial que destina un millón de euros a la rehabilitación y puesta en valor de las baterías de costa de Cartagena. García criticó la actitud de la formación naranja, ya que «en ningún momento han pactado con nosotros incorporar esa partida, que además está plagada de errores».

«Han dado de baja una partida no regionalizable que estaba asociada al funcionamiento de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, para destinar el millón de euros consignado en ese punto a la rehabilitación de las baterías de costa, algo que no se puede hacer. Es un error incluirlo en un programa que no está asociado a lo que ellos proponen», explicó Teodoro García.

Además, recrimina que Ciudadanos tendría que haber presentado antes un proyecto con los detalles de los trabajos que pretenden acometer, «porque de salir adelante, cosa que dudo mucho ante los errores de base, no dará tiempo a invertir el dinero este año, ya que habrá que comenzar de nuevo con el proceso administrativo de redacción y licitación de la obra. Eso provocará que la partida se pierda».

«Es un engaño a Cartagena»

Ciudadanos quería arreglar El Atalayón, Castillitos y Santa Ana-Santa Florentina, que se sumarían así al Fuerte de Navidad, que ya es visitable. Las tres baterías mencionadas podrían sumarse al proyecto de futuro de recuperación de las de Roldán, Cenizas, Torre de Navidad, La Chapa y La Podadera, entre otras.

Para Teodoro García, la inclusión de esta enmienda parcial, podría ser una maniobra de la formación naranja, para que una vez que no se gaste el millón de euros, «echarle la culpa al PP de todo ello». «Creemos que es un engaño a la Región y, sobre todo, a los cartageneros, porque, finalmente, esa partida no se gastará».

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional registró en enero del año pasado una iniciativa para instar al Gobierno central a construir un parador nacional de turismo en una de las baterías de costa de Cartagena. Citaron San Isidoro, Santa Florentina y de manera preferente Fajardo