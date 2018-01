Arrecian las quejas por el ruido de los barrenderos al amanecer Dos operarios, con una aspiradora y una sopladora, en la Avenida Reina Victoria en diciembre. / A. Gil/ AGM Vecinos del Ensanche y del centro denuncian el uso de barredoras y otro tipo de maquinaria, en toda la ciudad, desde las seis y media de la mañana JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Jueves, 18 enero 2018, 02:34

A sus 77 años, Miguel Rosales Garay no necesita reloj despertador para abrir los ojos a las seis y media de la mañana en su casa de la calle Mayor. Y no porque esté jubilado, o porque tenga facilidad para levantarse a esa hora, sino porque sopladoras, aspiradoras, barredoras y fregadoras toman antes del amanecer esa calzada del casco histórico. El ruido que genera la limpieza de la vía pública con máquinas y vehículos ha aumentado las quejas en toda la ciudad, hasta el punto de que la sociedad mixta Lhicarsa se ha comprometido a comprar aparatos más silenciosos y a no usar los actuales hasta las 7.30 horas.

Con ingenio, Miguel Rosales ha bautizado como «las ruidosas máquinas despertadoras» los cacharros que usa la empresa que se encarga de la gestión de la limpieza viaria en el municipio, y que integran el Ayuntamiento y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). «Llamo así a esas máquinas que aparecen a las seis y media de la mañana en mi zona de la calle Mayor y la Plaza de San Sebastián repartiendo decibelios por un tubo y que te siguen machacando media hora, pasando seis o siete veces por el mismo sitio», denuncia este vecino a través de 'La Verdad'.

«Deduzco que, en vez de barrer, tienen que pulir el piso en algún lugar», ironiza Miguel. Y, tras reivindicar su derecho al descanso, entre otras cosas porque está operado del corazón y el ruido le supone una molestia añadida a diario, bromea de nuevo con la situación, a la vista de que el Ayuntamiento no toma medidas para solucionar un problema que viene de lejos: «Pediría que cambiaran los motores, itinerarios u horarios. Y que, si a los Reyes Magos les ha sobrado algún motor eléctrico, lo den para retirar estas terribles máquinas».

La hasta ayer concejal de Infraestructuras, María José Soler, ve «lógica y buena» la hora oficial de inicio de la recogida de residuos y de limpieza a las 5.30 de la madrugada, porque «el tráfico de vehículos y de peatones son mínimos y se evita las incidencias» de arrancar más tarde. La exedil, de MC y destituida tras la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE, admitió que hay «algún camión de recogida antiguo que produce más ruido que otros»; y que, junto a las «numerosas quejas por la suciedad en las calles», han aumentado las relacionadas con «el empleo de sopladoras y maquinaria ruidosa».

«Los recursos son sopladoras y barredoras, principalmente, y producen ruido, más por estar obsoletos que por el horario», argumentó Soler. Y añadió que, pese a existir «rutas de barrido manual, el inconveniente es que para cubrir todo lo que limpian las barredoras deberíamos tener muchos más barrenderos».

Los orines de los perros

Para solventar los dos problemas, afirmó, el Ayuntamiento ha exigido a FCC una inversión en «máquinas con menor impacto acústico», y «más adecuada al servicio y las condiciones actuales»; así como garantizar que el número de trabajadores se ajusta a lo establecido en el contrato.

«El principal problema en el contrato actual es que faltan hidrolimpiadoras y baldeo que mantengan las calles en condiciones. Además, al ruido hay que sumarle el polvo que se levanta», señaló Soler. Y puso como ejemplo el Ensanche, donde «no hay suciedad entendida como papeles, bolsas, etcétera, pero sí gran cantidad de orines» de los perros.