«Apiñados» para darse un chapuzón

Playa de Los Urrutias llena de algas y medusas. Las algas, el fango y los barcos limitan las zonas de baño desde Los Urrutias a Islas Menores. La zona sur del Mar Menor acumula la mayoría de las quejas por el estado de las playas, adonde vuelven las medusas al fallar las redes

En Los Urrutias, Javier Mengual pasa unos días de vacaciones con su familia, pero para darse un baño tiene que elegir muy bien la zona para no hundirse en el fango que se acumula en gran parte de la playa. Igual ocurre en Punta Brava y en la Urbanización Estrella de Mar, donde el número de veraneantes se ha reducido con respecto al año pasado por esta razón. En Los Nietos, los turistas, algunos más que en 2016, huyen de las cercanías del club náutico y se apiñan en las zonas limpias, pero allí las algas también les quitan su espacio. Y en Islas Menores, aunque el lodo no es su principal enemigo, las medusas y la eliminación de un buen tramo de la costa que ha sido destinado a barcos de recreo y kayaks les ha obligado a concentrarse en el resto de la playa.

Vecinos, turistas y veraneantes cuyas residencias se encuentran entre Punta Brava e Islas Menores se quejan del estado de las playas, que aunque ha mejorado «ostensiblemente», según los bañistas con los que habló ayer este diario, con respecto al año pasado, la acumulación de lodo, algas, medusas y barcos les acota las zonas donde refrescarse con un buen chapuzón.

En Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar, la administración regional, por recomendación del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, prometió antes del verano a los vecinos actuaciones concretas en las playas, encaminadas a mejorar la calidad de la arena y del agua. Entre ellas estaba la aspiración de tierra del interior del agua para ganar profundidad en zonas puntuales. Una vez que esa tierra se hubiera secado, se echaría en aquellas zonas donde se quitara el fango para actuar de relleno.

ASÍ OPINAN Javier Mengual, jubilado «Hay zonas en Los Urrutias donde no nos podemos bañar. Hay tanto fango que, si te metes, corres el peligro de no poder salir» Santiago Andreu, jubilado «En Los Nietos es imposible que una persona con movilidad reducida se pueda bañar. Los accesos son muy complicados» Marcos Espín, jubilado «En Islas Menores nos han quitado parte de la playa y la han destinado a barcos de recreo y kayaks. Así estamos más apiñados» Francisco Sánchez, jubilado «El agua está bastante mejor que el año pasado. La única pega es que la playa se está llenando de algas»

Cuadrillas municipales y de la Comunidad limpian la costa a diario de decenas de kilos de suciedad

«De esta forma eliminaríamos el lodo que el pasado año impidió el baño a muchos turistas y, sobre todo, ganaríamos profundidad, que es una de las principales quejas de nuestros bañistas. Ambos trabajos estaban avalados por los científicos del Mar Menor, que fueron los que lo propusieron. Así tendríamos unas playas recuperadas», explicó a este diario el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Severo Sánchez.

Desde la Comunidad también se les prometió la instalación de cinco balnearios. En concreto, se recomendaba dos en Los Urrutias, dos en Punta Brava y uno en Estrella de Mar. Su instalación tenía como objetivo mejorar las condiciones del baño, ya que se trata de pasarelas de madera que salen de primera línea de playa y desembocan directamente en el mar. Pero «tampoco han cumplido», denunció el presidente de este colectivo.

En esta zona, a este problema se le ha unido este año la presencia de medusas. Lo achacan a que las redes instaladas por la Comunidad están rotas y a que los plomos de las mismas han sido robados, lo que facilita la entrada de estos celentéreos a las áreas de baño.

Aguas pantanosas

En Los Nietos ocurre algo similar. «A los alrededores del club náutico no te puedes acercar. Además, hay un cartel que dice que hay aguas pantanosas. Así llevamos años. Prometen que lo van a limpiar, pero siempre venimos en verano y nos encontramos la playa igual. Eso nos obliga a que todos nos vayamos al mismo sitio a bañarnos», comentó a este diario Francisca Gutiérrez, una jubilada madrileña.

Las algas también es otro de sus problemas. Los veraneantes dicen que cada vez hay más en la orilla, algo que les acota aún más las zonas de baño. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba, asegura que las playas se limpian todos los días. A los operarios municipales se les une los de la Comunidad Autónoma, que se encargan a diario de adecentar la costa del Mar Menor. Recogen todo tipo de suciedad que encuentran, además de las algas y medusas que llegan a la orilla.

En Los Nietos también pasa unos días de vacaciones Santiago Andreu, un jubilado con problemas de movilidad. Denuncia que los accesos a las playas no están preparados para personas con su mismo problema. Además, critica que las pasarelas de madera no llegan al agua y que eso le impide bañarse. «Es injusto que las playas no están preparadas. Si quiero meterme al agua tengo que hacer dos o tres kilómetros hasta un puesto de socorrismo que tiene sillas preparadas para ello. Pero yo quiero bañarme aquí», añadió.

En Islas Menores, el enfado viene por la eliminación de una zona de baño de unos cincuenta metros lineales de costa, junto al puerto. «No entendemos la razón. Ahora estamos un poco más apiñados. Si no teníamos bastante con los barcos que hay en la zona, ahora acotan una zona para que entren más», dijo un vecino de la zona, Marcos Espín. Las quejas ya se las han hecho llegar a la Asociación de Vecinos, que trasladará a su vez a la Comunidad Autónoma y la Demarcación de Costas.