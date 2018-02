La apertura definitiva del Palacio de Deportes exige otra inversión de 250.000 euros

Un equipo de trabajo formado por técnicos municipales, de Infraestructuras y de Deportes, ya tiene cuantificado lo que cuesta abrir definitivamente el nuevo Palacio de Deportes. Es necesaria una nueva inversión de 250.000 euros para colocar el parqué en la pista principal, poner barandillas de seguridad en todo el recinto, arreglar diferentes desperfectos en pasillos, vestuarios y zonas de paso y equipar las oficinas para, de este modo, trasladar allí la Concejalía de Deportes, situada desde hace décadas en el Pabellón Central de la calle Wssel de Guimbarda.

La alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), se reunirá en unos días con los responsables de las constructoras Emurtel y Dragados para ofrecerles que asuman el nuevo gasto que es obligatorio para terminar el edificio y por fin, tras cuatro años de espera, poder ponerlo en marcha. Si Emurtel y Dragados, las empresas que formaron la Unión Temporal de Empresas que ejecutó el proyecto, se hacen cargo de lo que resta, el Ayuntamiento no echaría mano del aval depositado por las constructoras al inicio de las obras, en 2006. Si no hay acuerdo, el Gobierno local utilizaría ese aval, de unos 700.000 euros, para rematar los trabajos. Y posiblemente se abriría un nuevo contencioso entre las dos partes.

Castejón visitará el Palacio de Deportes esta tarde, acompañada por los ediles de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, y Deportes, Obdulia Gómez, así como por los principales técnicos de ambas concejalías. Entre todos, no obstante, llegan a esta visita con los deberes hechos, ya que en manos de la regidora hay un documento elaborado durante los últimos meses en el que se detalla cómo se abrirá definitivamente la instalación y cuánto costará hacerlo. Este informe fue encargado cuando aún era edil de Infraestructuras María José Soler (MC).

Los sistemas de seguridad y climatización ya están finalizados y las pruebas en la piscina son positivas

Tres sectores distintos

En ese texto se divide el edificio en tres zonas: A, B y C. El sector que más inversión requiere es el A, el de la pista principal. Para nivelar el suelo, hacer una nueva base y colocar un parqué hace falta una inversión de 250.000 euros. En la zona B, la de la pista auxiliar que se está utilizando con total normalidad desde hace cinco meses y las oficinas, hay que subsanar algunas deficiencias. Pero es posible que ni siquiera sea necesario sacar a contratación un proyecto.

Son tan pequeñas las cosas que hay que solucionar que la idea de la alcaldesa es que sean los propios empleados de mantenimiento de Deportes, tras mudarse al edificio de manera definitiva, los que acometan estos trabajos en el próximo trimestre. De hecho, ya hay mobiliario en algunas oficinas y en las próximas semanas se podrá completar el equipamiento de salas y vestuarios.

Por último, la zona C es la de la piscina y el gimnasio. Se han hecho pruebas en el vaso de la piscina y el resultado ha sido más satisfactorio del esperado. No hay fugas de agua y está preparada para su apertura. También se ha arreglado la caldera que estaba rota, se ha revisado una segunda y están pendientes unos trabajos relacionados con la humidificación de esta zona C. Si son positivos, este sector estaría en condiciones de abrir sus puertas al público mucho antes de lo que los propios técnicos imaginaban.

En cuanto al gimnasio, un informe de Bomberos señala que no se podrá abrir hasta que se habilite una salida de emergencias. Por tanto, hay que hacer una obra menor en esa zona.

Lo más positivo es que hace unos días se instalaron las últimas cámaras de vigilancia y el sistema de seguridad de todo el Palacio de Deportes estará en funcionamiento (al 100%) a partir de la próxima semana. Y también se han subsanado unos problemas que surgieron con el aire acondicionado del sector B. De este modo, la climatización de todo el edificio ya está terminada.