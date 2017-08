«Mi amiga ha enterrado a su hijo; hay que arreglarla ya»

«Yo no sé qué pudo provocar el accidente. Lo único que sé es que mi amiga enterró a su hijo esta semana. No es la primera vez que muere alguien aquí, lo comentaron los vecinos y allegados en el tanatorio. Tendrían que señalizar más la zona para que no ocurrieran estas cosas». Enri Mateos es amiga de la madre de J. A. B., el joven de 17 años que falleció el pasado lunes en la carretera de Canteras, a su paso por La Vaguada, tras estrellar su moto contra un todoterreno. Mateos, visiblemente afectada, recuerda el suceso mientras espera la línea 6 del autobús urbano, en la parada que hay enfrente del restaurante Sacromonte, a escasos metros donde ocurrió el accidente. A su lado, Agustina Gutiérrez, vecina de la calle Monte Peñas Blancas, cuenta su experiencia: «No se están tomando las medidas adecuadas, porque ya en su día hubo otros accidentes aquí. Sería muy positivo para todos que pusieran un semáforo, eso limitaría la velocidad. Es una carretera muy conflictiva y lo único que hay es una señal de Stop, que rara vez cumplen los conductores. La del otro día es una de las muchas muertes que ha habido aquí». «No sé quién tuvo la culpa, pero aquí los coches se confían y pasan muy ligeros. Sí sé que a la altura de la gasolinera ponen un radar», explica otro vecino. Juana García añade: «En la curva es donde mueren todos».