Aluvión de críticas al servicio de trenes con Murcia tras otro gran retraso de un regional Los viajeros del tren regional, a su llegada a Cartagena a las 9.56, con una hora y veinte minutos de retraso sobre el horario previsto. / Antonio Gil / AGM Un convoy mantiene parados 80 minutos en Sucina a casi cien pasajeros por, según Renfe, un problema con el maquinista EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 8 mayo 2018, 04:24

El servicio ferroviario entre Murcia y Cartagena volvió a ser tachado ayer de «tercermundista» por parte de los viajeros y criticado como propio del siglo XIX por Ciudadanos, Podemos y el PSOE, tras un incidente que mantuvo un tren matutino detenido 80 minutos en Riquelme (Sucina). La parada, para sustituir al maquinista «por razones operativas», según Renfe, colmó la paciencia de los 95 viajeros y exacerbó las quejas de los partidos políticos, justo cuando está en negociación la mejora del trazado entre las dos ciudades para la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo. Además, puso de actualidad la exigencia de un servicio de Cercanías con la capital regional que sea más rápido, más barato y que reduzca las demoras, tal y como reclama la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). «Esto demuestra que tenemos un 'tren de la bruja'», apuntó la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que se sumó a las críticas, tras ser informada por 'La Verdad'.

El tren, de los más antiguos en este servicio, salió puntual de Murcia a las ocho menos cuarto, con el 60% de sus 160 plazas ocupadas. Entre el pasaje eran mayoría los alumnos y el personal de la UPCT, incluido el vicerrector de Infraestructuras, Marcos Ros. De repente, a la altura de Sucina, el convoy hizo una maniobra y entró «en una vía secundaria y se quedó parado», explicó Ros, que en los últimos años ha sido uno de los principales puntales de la exigencia de una mejora del servicio. «Las explicaciones han sido contradictorias. Primero nos han dicho que el fallo estaba relacionado con las comunicaciones, un cortocircuito o algo así. Luego hemos visto cómo se iba el maquinista», apuntó José Martínez, alumno de Isen, después de hacer una reclamación en la taquilla, tras llegar a Cartagena, a las 9.55 horas.

Las frases Ana Belén Castejón. Alcaldesa «Tenemos el tren de la bruja. Un servicio precario que confirma un déficit histórico. Yo se lo dije al ministro De la Serna». «El viernes hay una reunión en la que estará presente mi equipo de gobierno en Madrid. Allí plantearemos este asunto» Manuel Padín. Ciudadanos «La Asamblea Regional pidió a Fomento, por unanimidad y a propuesta de Ciudadanos, las Cercanías con Murcia». «El maltrato en infraestructuras que el Gobierno del PP inflige particularmente a Cartagena, es indignante y obvio» Antonio del Campo. Exconsejero de Renfe «No hay previsto material nuevo para el tercer carril. La llegada del AVE va a destrozar las Cercanías». «Los trenes pueden colapsar este verano. Son viejos. Mas de 35 años. Falta personal de mantenimiento y repuestos, las piezas se cogen del desguace» Joaquín López. PSOE «Retrasos e incomodidades sirven para demostrar la desunión entre las principales ciudades de esta Región». «Una línea de Cercanías entre Cartagena y Murcia es esencial para la cohesión y la vertebración de la Comunidad» Andrés Pedreño. Podemos «No tendremos una Región vertebrada y cohesionada mientras los trenes de Cercanías miren más al siglo XIX que al XXI». «Mucho AVE para la gente que tiene pasta y mientras, trenes de Cercanías indecentes para la gente normal» Jesús Giménez. MC «Lo sucedido es un síntoma del agotamiento de un modelo obsoleto que han perpetuado los sucesivos gobiernos de la nación». «Una línea de ferrocarril de Cercanías del siglo XXI favorecería la actividad económica comarcal y el crecimiento de la UPCT»

Junto a él fueron a reclamar Cristina Quesada, Miriam Molina y Cristian Lasso, todos ellos alumnos de Ingeniería Agronómica en la Politécnica. Los cuatro salieron de la estación con grandes dudas sobre si les corresponde una devolución del precio del billete. «Ellos han perdido alguna clase, pero yo ya he echado el día. Venía a Isen para una hora y me vuelvo tras habérmela perdido. Encima, no tengo claro obtener el dinero. Me dicen que reclame en Murcia, porque tengo un tique de ida y vuelta». El portavoz de Renfe despejó las dudas. «Por el tipo de servicio, los viajeros no tienen derecho a la devolución», aseveró, ante una pregunta de este diario. «Es ya la tercera vez este año que hay retrasos», indicó Cristian Lasso. Renfe desmintió ese extremo

Un portavoz de Renfe admite que los viajeros no tienen derecho a la devolución del dinero

Denuncias en la Red

Nada más correrse la voz del retraso, avanzado por 'laverdad.es', comenzaron las reacciones. La indignación recorrió casi todo el espectro político. Desde Podemos, el diputado regional Andrés Pedreño calificó en redes sociales de «indecentes» y propios «del siglo XIX» los trenes. El portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, vio «indignante», por «obvio», el «maltrato» al que el Ministerio de Fomento «somete» a Cartagena.

El Ayuntamiento incluye la petición del Cercanías en su negociación con el Ministerio de Fomento

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Joaquín López, consideró «esencial» la implantación de un servicio de Cercanías. Sin embargo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dejó claro, en su visita del mes de enero, que no contempla la creación de este servicio, que sí está proyectado entre Alicante y Murcia, en cuanto sea inaugurado el trazado entre ambas capitales para que pase el AVE. El PP no hizo ayer valoraciones de esta incidencia que soliviantó a los ciudadanos.

De la Serna no tuvo en cuenta en sus afirmaciones las quejas sobre lo obsoleto del material que comenzaron el año pasado y han crecido desde entonces. También el ferroviario, sindicalista y exconsejero de Renfe Antonio del Campo informó ayer en redes sociales de que Murcia y Cartagena están unidas por «trenes viejos» con «más de 35 años», que pueden causar que el servicio «colapse este verano». Según su diagnóstico, «falta personal de mantenimiento y material. Los repuestos se recogen del desguace. En términos ferroviarios, se está canibalizando el material», aseguró.

Castejón ya ha incluido la reivindicación de la mejora del servicio ordinario en la agenda de exigencias que llevará a la reunión del próximo 11 de mayo, en Madrid, en el seno de la comisión técnica de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad.