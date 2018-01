La alcaldesa ficha a una abogada sin perfil político para sacar adelante el Plan General La nueva coordinadora de Desarrollo Sostenible, Ángeles López Cánovas, ayer en su despacho de abogados de Murcia. / Vicente Vicéns / AGM La coordinadora de Desarrollo Sostenible, nombrada ayer, es el primer cargo de confianza del gobierno del PSOE en solitario EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 18 enero 2018, 02:26

Una doctora en leyes, especialista en derecho urbanístico, inmobiliario y bancario y con despacho propio en la céntrica calle Platería de Murcia, se hará cargo, a partir de mañana, de organizar la redacción de un nuevo Plan General y de encarrilar los principales proyectos de obras en infraestructuras municipales en Cartagena.

Ángeles López Cánovas respondió esta semana de manera afirmativa a la oferta de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que ayer llevó a una reunión de la Junta de Gobierno local su nombramiento como coordinadora municipal de Desarrollo Sostenible. «Es una gran profesional que nos será de gran ayuda, dada su experiencia, su profesionalidad y su currículo», explicó Castejón al término de ese encuentro.

La nueva asesora no solo trabaja actualmente en un despacho de abogados que lleva su nombre. Durante tres años (2006-2009) fue directora de los servicios jurídicos del Grupo López Rejas, uno de los líderes de la Región en el sector de la promoción inmobiliaria. Su perfil, eminentemente técnico, tiene un componente académico, ya que también es profesora asociada de Derecho Civil en la Universidad de Murcia. Asimismo, es experta en derecho bancario y administrativo. En todo caso, su trayectoria ha estado alejada de la política, dado que no ha desempeñado cargos ni pertenece a ningún partido. Su experiencia con la Administración se limita a unos pocos asuntos, en los que representó a particulares en diversos trámites, pero nunca ha trabajado para ella.

«La alcaldesa me dijo que una de las prioridades es un nuevo Plan General, que sustituya al que tumbó la Justicia»

Con su elección, Castejón despolitiza un puesto que hasta ayer ejercía Jesús Giménez Gallo, también presidente de MC. Su salida y la de Ángel Tarifa, exasesor de la alcaldía y también dirigente de ese partido, completan la ruptura de la coalición de los socialistas con la formación cartagenerista y abren otra etapa.

«Mi actividad se ha centrado en el sector privado. Nunca he trabajado para la administración pública»

Aunque su puesto está adscrito a Desarrollo Sostenible, López Cánovas se moverá a caballo ente Urbanismo, que depende del concejal Francisco Aznar, e Infraestructuras, que administra desde ayer el edil Juan Pedro Torralba.

Junto a Aznar, la coordinadora impulsará un nuevo Plan General, que solo saldrá adelante sin problemas si cumple cuatro requisitos. Es necesario elaborarlo con la máxima participación ciudadana. También debe contar con un respaldo político suficiente para aprobarlo en el Pleno, en el que el PSOE solo tiene seis concejales de 27. Asimismo, debe pasar el filtro de los técnicos de la Comunidad Autónoma. Y, por último, es imprescindible evitar que pueda ser tumbado por los tribunales, como le sucedió al anterior.

De esta manera, se podrá superar el actual periodo transitorio, en el que la anulación judicial del planeamiento de 2012, en 2016, ha obligado a reactivar el de 1987 y aprobar unas normas transitorias que todavía tiene que convalidar la Administración regional. Además, esta normativa servirá solo para consolidar suelo urbano y únicamente tendrá una vigencia de dos años.

«Contactaron conmigo a través de un colega, abogado de Murcia, que me dijo que buscaban a alguien como yo»

En el caso de Infraestructuras, la nueva asesora tendrá que supervisar las principales inversiones que entren en el presupuesto de 2018, que todavía está por cerrar, y en el de 2019. Para ello, también será necesario contar con más apoyos políticos.

No fallar con los asesores

Castejón prefirió hablar solo de los ceses y del nombramiento aprobados ayer. «No podemos, no queremos y no debemos equivocarnos con nuevos asesores», explicó la primera edil, que consideró que con los cambios de ayer de cierra una primera etapa.

«He estado en Cartagena de visita y me encanta la ciudad»

En una segunda fase, en las próximas semanas, no está descartado recuperar puestos como el de coordinador de Personal, aunque ahora no es una prioridad. Tampoco es segura la continuidad de la coordinadora de Patrimonio Histórico, María del Carmen Berrocal, que se mantiene pese a que fue designada por MC como personal de confianza. Pero lo más importante es no dar pasos en falso en la creación de nuevos puestos, que necesitarán del apoyo del Pleno para salir adelante, como el de un coordinador de Servicios Sociales a las órdenes de Castejón.

«Estoy orgullosa de que me hayan elegido a mí» Desde Murcia, Ángeles López Cánovas, consideró ayer «un orgullo» que la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, la eligiera como primer cargo de confianza de la nueva etapa de gobierno en solitario del PSOE. Habló con ella cuando recibió la oferta, gracias al contacto de un colega abogado de Murcia y le remitió su currículo con toda su experiencia en conocimientos de derecho urbanístico, desde el sector privado. Solo ha recibido algún encargo esporádico relacionado con la Administración pública. «Pero nunca he trabajado para ella», indicó. Por la alcaldesa, ha tenido conocimiento también de los principales proyectos que quiere que impulse en los 16 meses que quedan de legislatura. Y también ha sabido por ella que la principal prioridad es elaborar un nuevo Plan Urbano «para sustituir al que fue anulado por la justicia». Por último, explicó que conoce Cartagena por «haberla visitado con mi familia». Tiene pensado estar hoy mismo en Cartagena y empezar a trabajar en serio en su nueva área en las próximas 48 horas. Cobrará lo mismo que su antecesor, Jesús Giménez Gallo, unos 47.000 euros anuales.