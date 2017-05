Gran malestar en la Federación vecinal con su presidenta por apoyar la plataforma de Garre

La presencia de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Cristina Roca, en la plataforma cívica que pretende colocar al expresidente regional Alberto Garre al frente de un nuevo partido político regionalista no ha sentado demasiado bien a los representantes vecinales del municipio. Tanto es así que varios ya le han pedido explicaciones y otros están dispuestos a reclamar su dimisión de manera formal, como el de Ciudad Jardín, al frente de una de las asociaciones más numerosas.

El pasado miércoles, Garre reunió a una treintena de empresarios, profesores universitarios, artistas y dirigentes sociales y vecinales de Murcia, Cartagena y Lorca. Desde entonces, las críticas internas hacia Cristina Roca no han cesado. Incluso, miembros de su comité ejecutivo le han hecho saber su malestar con esta actitud y le han recriminado su presencia en el embrión de un partido político.

Entre los más indignados con que Roca pertenezca a ese grupo está el presidente de los vecinos de Ciudad Jardín, Alfonso López Escolar. Recuerda que los estatutos de la Federación «dicen muy claro que 'los cargos de presidencia y vicepresidencia son incompatibles con el desempeño de cualquier cargo directivo en otra asociación', así como también 'detentar cualquier cargo ejecutivo en un partido político, sindicato u organización empresarial a nivel local, regional o estatal'».

Roca: «Si la plataforma del expresidente regional llega a ser un partido político, me iré»

López Escolar vertió ayer duras críticas contra la máxima responsable del colectivo vecinal que engloba a la mayoría de asociaciones del municipio, ya que «Roca ha incumplido en varias ocasiones los estatutos, como por ejemplo el pasado año, cuando tan solo convocó una reunión para dar explicaciones de los presupuestos, cuando deben ser dos: una en el primer trimestre y otra en el último».

El líder vecinal de Ciudad Jardín anunció: «Pediré de manera formal su dimisión, bien sea en el Ayuntamiento o en los tribunales. No podemos consentir que nuestra representante se signifique políticamente».

Las Seiscientas escuchará

Quien también se mostró en contra de la actitud de Roca fue el portavoz de los vecinos de la barriada Virgen de la Caridad (Las Seiscientas), Juan Gómez Ayala. «Solo sé lo que he visto por los medios de comunicación, por eso quiero mantener una reunión con ella para que me dé explicaciones, porque yo no quiero que me represente una persona que está en un partido político», avanzó.

Gómez se reserva por ahora pedirle que deje el cargo, porque «confío en el buen hacer de nuestra presidenta, aunque no sea todo lo crítica con el Gobierno local que se le pide».

Otros presidentes de asociaciones también se mostraron críticos con la actitud de Roca, según confesaron a 'La Verdad' pero a cambio de mantener su anonimato hasta obtener explicaciones. Coinciden en que es un error que Roca se mantenga en una plataforma regional si ésta termina siendo un partido político. También le recriminan que en lo que va de legislatura no haya sido más reivindicativa ante las distintas administraciones con los asuntos que interesan a los barrios y diputaciones, más allá de su defensa del Mar Menor.

Para acabar con esta controversia, Cristina Roca ha convocado a los miembros de su junta directiva para pasado mañana. En esa reunión, que se celebrará en la sede de la Federación, en el antiguo Colegio Público Virgen del Mar, ubicado en el barrio de Santa Lucía, informará sobre los propósitos del colectivo ciudadano liderado por Garre. Según indicó el pasado miércoles el expresidente regional, se trata de una plataforma cívica «independiente, reivindicativa e integradora», aunque su creación se ha interpretado como el primer paso que llevará a la constitución de un partido regionalista con el que concurrir a las elecciones autonómicas.

Los estatutos se conocerán hoy, tras una nueva reunión que presidirá Garre. A ella asistirá Roca «y si veo que tienen un marcado carácter político seré la primera en salirme», avanzó a este diario. También explicó que la semana pasada fue invitada a asistir a la primera reunión de la plataforma «como lo hacen otras muchos colectivos». «Asistí como Cristina y porque creo que se trata de un grupo que quiere debatir asuntos que le interesan a Cartagena», indicó.

«No he incumplido nada»

Aclaró que su permanencia en ella, o no, dependerá de lo que voten los miembros de su junta directiva el próximo jueves, que será «cuando les muestre los estatutos de la plataforma y por qué asistí a la primera reunión. Mi intención es solo trabajar por los intereses de Cartagena y de sus vecinos». Y añadió: «No he incumplido ningún estatuto porque, de momento, no se trata de un partido político. En el momento que lo sea me saldré».