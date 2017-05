El instituto de las 'medallas de oro'

Jaime Rafael Barón, un joven de 17 años estudiante de Segundo de Bachillerato en el Instituto Jiménez de la Espada, tiene claro que quiere estudiar el doble Grado de Física y Matemática, dos materias que domingo a la perfección. Y para muestra un botón. Este alumno ha conseguido este año el primer puesto en la Olimpiada regional y el tercero en la nacional de Física, y otro tercero en la competición regional que organiza cada año el Instituto El Bohío en Matemáticas. Los galardones y sus sobresalientes en ambas asignaturas no son mera casualidad para este alumno que dice sentirse «feliz» por lo que ha conseguido. Además de haber estudiado y profundizado en cada uno de los temas, estuvo entrenando un año para estar entre los mejores de España.

LOS LAUREADOS 1º Física regional y 3º nacional. Jaime Rafael Barón Yusti. 1º Matemáticas regional. Jaime Rafael Barón Yusti. 3º Olimpiada matemática IES EL Bohio. Jaime Rafael Barón Yusti. 11º Latín regional. Sergio Félix González Guitart. 3º Latín regional. Miguel Fuster. 1º Griego regional. Sergio Félix González Guitart. 2º Griego regional. Miguel Fuster. 1º Traducción inglés regional CÍCERO. Sergio Félix González Guitart. 3º Traducción inglés regional CÍCERO. Miguel Campillo. 2º Química regional. Andrés Torres. 2º Geografía regional. Lucía Castejón. 1ª Premio cortometraje 'Jóvenes Aficionados' FICC. Lucía Castejón. 1º Premio inglés concurso regional 'Retáme y Aprendo' UPCT y Accésit concurso regional de traducción en inglés 'Ramón Gargallo'. Paula Pérez Gracia.

Lo hizo de la mano de su preparador y profesor Alejandro Allepuz, a quien debe gran parte de los méritos y quien ha tenido gran parte de la culpa de que, en vez de elegir el Grado de Telecomunicación para estudiar el año que viene, haya optado por el de Física y Matemáticas. Jaime Rafael Barón es uno de los siete alumnos del Jiménez de la Espada que este año ha encumbrado a su generación como la más laureada de la historia del centro y a éste, como el que más premios ha conseguido en la Región este curso.

La lista de reconocimiento es tan larga que el director, José Miguel Fernández, tendrá que ampliar las vitrinas para estos premios y la zona de los diplomas para colocar trece más. Los han ganado en prácticamente todas Olimpiadas que se celebran, por ejemplo en Latín, de Griego, Geografía, de Inglés e, incluso, cortometrajes. En este caso, Lucía Casetjón ha alcanzado a lo largo de este curso un segundo puesto en la Olimpiada regional de Geografía y un primeero el concurso de Jóvenes Aficionados del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC).

Lo mejor, «la experiencia»

A diferencia de su compañero Barón, Lucía no se preparó en especial, «solo profundicé un poco en los temas de la asignatura y ya está», remarca. Para esta estudiante, también de Segundo de Bachillerato, lo más importante de todo no son los premios, sino «la experiencia que he vivido».

Gracias a sus buenos puestos en los torneos regionales ha participado en los nacionales, «pero allí no gané ningún premio». «Me da igual, me quedo con el momento vivido y con la oportunidad de haber conocido Santiago de Compostela y a mucha gente. Los premios son solo para las vitrinas», dice. Su interés por la Geografía no le ha cautivado tanto como para estudiar el año que viene el grado. Piensa en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.

Entre los recompensados también está Miguel Fuster, que quedó Tercero en la Olimpiada Regional de Latín y Segundo en la de Griego. Compitió junto a su compañero de clase Sergio Félix González, quien logró primeros puestos en ambos. Además, este alumno de la rama de Letras, también ha sobresalido de entre el resto por conseguir el puesto más alto en el concurso regional de Traducción 'Cícero'.

A él le espera aún la competición nacional de ese último concurso. «El nivel debe de ser muy alto en esta prueba, pero, aunque no gane, no pasa nada. Para mí ya es una recompensa poder representar a mi instituto y a la Región en un competición de estas características», cuenta. A Sergio le ha servido mucho esta experiencia, porque lo que quiere estudiar a partir del año que viene es precisamente Traducción e Interpretación de Inglés.

Este alumno alaba el trabajo de sus profesores, en especial el de su profesora Nieves Cuesta, quien le animó a presentarse a los retos. «Sin todos ellos no habríamos llegado a ningún sitio», opina sincero. Su preparación ha sido igual que la de su compañera. «Nos daban pruebas similares a las que debíamos hacer en los concursos y, además, al final de clase nos quedábamos un rato para profundizar. Todo es cuestión de esfuerzo», dice.

Andrés Torres Sánchez, de 18 años y estudiante de la rama de Ciencias de Segundo de Bachillerato, también está entre los ganadores. En su caso le apasiona la Química, y quiere estudiar Medicina o algún grado relacionado con la investigación en Bioquímica. Fue segundo en la Olimpiada en esa rama, en febrero. «Fue una satisfacción representar a la Región de Murcia a nivel nacional», confiesa.

'Rétame y Aprendo'

Alumnos del instituto como Miguel Campillo, en Traducción de Inglés Regional, y Paula Pérez, que obtuvo otro primer premio de inglés en el regional 'Rétame y Aprendo', organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y un accésit en el concurso regional en inglés 'Ramón Gargallo', son un orgullo para este centro educativo, con más de mil estudiantes.

El director se muestra exultante. Para José Miguel Fernández, lo ocurrido este curso «es todo una muestra de lo que hacemos aquí». «A los alumnos -resume el responsable del centro ubicado en el Paseo de Alfonso XIII- se les fomenta sus cualidades y se les prepara académicamente; pero, sobre todo, se les ilusiona por lo que hacen». A su juicio, la mejor forma de instruir en valores y en la igualdad de oportunidades, su filosofía como educador, «es acostumbrar a los chicos desde jóvenes a superar pruebas de una forma sana. Esto ha sido una labor de todos».