MC pretende negociar con Podemos y Cs el relevo en la alcaldía sin contar con el PSOE

Casi tres semanas después de enviar un burofax al PSOE en el que le pedía avances concretos en la búsqueda de apoyos para asegurar el acceso de la socialista Ana Belén Castejón a la alcaldía, el partido del actual primer edil, José López, Movimiento Ciudadano (MC), decidió ayer dar un paso adelante. La Ejecutiva celebró una reunión en la que nombró una comisión negociadora para dirigirse por separado a Cartagena Sí Se Puede (Podemos) y a Ciudadanos, sin la presencia del PSOE.

La delegación que se sentará, en sesiones distintas, con los portavoces de los dos partidos minoritarios de la oposición, la liderará el presidente del partido, Jesús Giménez, que estará acompañado por la vicepresidenta, Isabel García, y el secretario de Organización, Ángel Tarifa. El alcalde, José López, también secretario general, se mantendrá al margen. «Necesitamos saber qué piden Podemos y Ciudadanos y demostrar que queremos negociar. El alcalde no se va a encastillar en el puesto», aseguró Tarifa.

Será después de esa ronda negociadora cuando MC confronte con el PSOE los avances que cada uno ha hecho por separado y la coalición establezca una ronda final con Podemos y Ciudadanos.

Cada uno de los dos partidos minoritarios dispone de los tres concejales que le hacen falta a Castejón, que tiene seis asegurados en el PSOE y cuenta con los cinco de MC. Podemos apoyó a la coalición hace dos años. No solo votó a favor de José López como alcalde, sino que participó activamente en convencerle a él y a Ana Belén Castejón de que desbancaran juntos al PP del poder tras veinte años. Sin embargo, aquel pacto manuscrito, al que se llegó minutos antes del pleno de investidura el 13 de junio de 2015, ha quedado maltrecho. La formación morada está descontenta porque no se han llevado a la práctica muchas de las medidas que ha propuesto. Por eso ahora pone una serie de condiciones previas para apoyar a Castejón, como la contratación de estudios que lleven a remunicipalizar el servicio de aguas, y la redacción de un Plan General que convierta el anulado por la Justicia en papel mojado. Ciudadanos no ha hecho exigencias concretas.

La relación entre PSOE y MC también se ha tensado. Una muestra de ello es que el partido del alcalde se ha mantenido, durante este mes de mayo, al margen de las gestiones de Castejón para acceder a la alcaldía. Su único movimiento hasta la fecha había sido reclamar que le informe de sus progresos, sin querer intervenir.

Quedan tres semanas para que empiece el periodo señalado para el relevo (entre el 13 y el 20 de junio). El pasado lunes, José López dijo que esta semana pensaba instar al portavoz municipal de MC, Francisco Calderón, a contactar con la del PSOE, Obdulia Gómez. Ayer, la Ejecutiva tomo una decisión distinta.