La oposición acusa a López de fracasar con los fondos europeos y le exige inversiones

Los tres grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena -PP, Ciudadanos y Podemos- acusaron ayer al alcalde y concejal de Desarrollo Sostenible, José López, de tratar de desviar la atención sobre su fracaso en la captación de fondos europeos para su proyecto de regeneración del casco histórico. Además, le exigieron que busque alternativas para la zona a nivel urbanístico, arqueológico turístico y de movilidad.

El portavoz del PP, Francisco Espejo, rechazó que la decisión haya estado motivada como «castigo» a Cartagena por parte de los gobiernos regional y central, así como estas palabras de López, del partido MC y que gobierna en coalición con el PSOE: «Murcia nos roba y evitar que nos siga robando, como en los últimos treinta años, es complicado».

A juicio de Espejo, que el proyecto Cartagena 2020 se haya quedado sin los 15 millones de euros que solicitó el Consistorio, dentro de la convocatoria denominada Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible), obedece simplemente a que «no tenía ni estrategia, ni el rigor ni el empuje político necesarios».

El Ministerio de Hacienda, que publicó su resolución el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), descartó por «insuficiente puntuación» el proyecto de Cartagena y el de otros once municipios de la Región, y concentró los 14 millones disponibles en la propuesta de Murcia. Cartagena no dispondrá de dinero de la Unión Europea para la excavación arqueológica del Anfiteatro Romano y de la Plaza de la Merced, entre otras cosas.

«Parálisis» en Casco Antiguo

El PP recordó que, ya en octubre pasado, el Gobierno local no captó fondos y apuntó que «los proyectos se otorgan en base a puntuaciones técnicas y no a decisiones políticas». «El alcalde no debe utilizar su guerra de pueblos y culpar a otros cuando su gobierno ha sido incapaz de presentar un proyecto lo suficientemente bueno como para recibir los fondos», señaló Espejo. Y lamentó que López «tiró a la basura el proyecto de Ctracción», y que «pretende vender la buena gestión de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, cuando ni su gerente [Antonio García] ni él son capaces de captar fondos que no sean de la venta de parcelas».

El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, tildó la ausencia de fondos europeos como un «varapalo importante», pues hay «innumerables necesidades de nuestro casco histórico» y una «parálisis inversora impuesta por el Ejecutivo local» desde hace dos años. «El alcalde, sin saber todavía los detalles de la valoración ni las puntuaciones de cada unos de los proyectos ya ha reducido las causas a una decisión política deliberada; es decir, hace un uso partidista de una derrota personal», denunció Padín.

Además, el líder de Cs apuntó como uno de los defectos evidentes del plan la ausencia de participación política y social, y cargó contra López por dos razones: que «nadie puede pensar que el actual alcalde sea la persona capaz de articular estos consensos»; y que intenta justificar siempre sus fiascos con «declaraciones populistas, golpes en el pecho y autoproclamándose el más cartagenero entre los cartageneros».

En el presupuesto propio

La portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Pilar Marcos, calificó de «irresponsabilidad absoluta del nuevo Gobierno que proyectos tan importantes como el anfiteatro romano y la movilidad estén pendientes de posibles ayudas europeas, unos fondos con los que no se cuenta y cuya dependencia no puede paralizar el desarrollo de Cartagena».

«Las grandes inversiones debieran estar contempladas íntegramente en el presupuesto municipal, para que su ejecución esté 100% garantizada. Además, se debe trabajar en coordinación con el Gobierno Regional, de modo de contar con mayores partidas», reclamó Marcos.

La edil advirtió asimismo de que «no podemos engañar a la gente diciendo que vamos a conseguir dejar a Casco Antiguo libre de una deuda de más de 10 millones de euros gracias a unos proyectos europeos inexistentes, o a la venta de unas parcelas que no terminan de venderse». Y se remitió «a los hechos: en dos años solo se ha vendido cuatro parcelas y ha habido cero aportaciones de programas europeos».