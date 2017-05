Espejo llevará también al primer edil a los tribunales si éste «sigue llamándonos chorizos»

No solo el presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, ha señalado al actual alcalde, José López, el camino del juzgado por sus palabras sobre un presunto trato de favor al exedil popular cuando éste compró su casa. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Espejo, ha tomado la determinación de acudir a los tribunales, también por la vía penal, si López «persiste en su actitud y sigue llamándonos chorizos y poniendo en duda nuestra honorabilidad sin coger, a continuación, las pruebas y presentar una denuncia» para que se aclare la presunta corrupción.

En declaraciones a 'La Verdad', Espejo aseguró que no piensa «consentir más insinuaciones gratuitas, acusaciones infundadas y alusiones personales» al primer edil y secretario general de MC, que gobierna en coalición con el PSOE. «Ya está bien de soportar cómo este señor y los suyos llevan a cabo una campaña brutal de desprestigio y, en particular, una persecución personal contra mí. ¡Ya está bien!», dijo Espejo.

El líder del grupo mayoritario en la corporación (tiene diez ediles), calificó de «intolerable» que el portavoz de MC, Francisco Calderón, siga insinuando que el popular incurrió en ilegalidades con las obras de su chalé, a pesar de que la Fiscalía ha archivado ya tres denuncias. Y tachó de «indignidad» que el alcalde «diga que yo he matado a 174 familias de trabajadores de Española del Zinc», en relación con su papel como director general en la Consejería de Medio Ambiente durante el cierre de la fábrica. «Yo no he matado a nadie. Yo solo intenté ayudar a los obreros y a sus familias», respondió Espejo.

Los populares consideran «intolerable» que López hable de 'mordidas' por los chiringuitos y no denuncie

«Lo último -añadió el edil popular- es que el alcalde siembra la sospecha y ha soltado, ya dos veces, que hay concejales del PP que cobraban 6.000 euros por la adjudicación de cada chiringuito», una 'mordida' o comisión ilegal a los empresarios.

López dijo hace unos días que si el PSOE no logra en junio el apoyo de Podemos o de Ciudadanos para el relevo en la alcaldía, él no dimitirá. «Si llegara otra vez el PP, con Francisco Espejo y compañía -advirtió el alcalde- vendrían a destruir papeles de los que estamos sacando de los cajones y a destruir información de la que nos piden de manera permanente desde la Fiscalía y los juzgados que investigan tramas como la Púnica, o cualquiera ligada a la financiación del PP».

El PP le retó a ir a la Justicia, porque de lo contrario sería «cómplice» de supuestos delitos. En palabras del portavoz adjunto, Diego Ortega, «que denuncie o que deje de echar porquería».