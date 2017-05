Remite la escalada de accidentes de tráfico en la ciudad y las alcoholemias caen un 25%

Los conductores fueron más cautos o tuvieron más suerte en 2016 que en 2015, a juzgar por las cifras de accidentes, de alcoholemias y de infracciones en general reflejadas por la Policía Local en la memoria del año pasado. El espectacular aumento del 44% en los siniestros (hasta los 2.102) hace dos años solo se ha visto mitigado en un 5% , pero el menos las cifras vuelven a estar por debajo de los dos mil accidentes (1.986). El número de automovilistas sancionados por ir bebidos al volante cayó de 425 a 320 (un 24,7%).

También la gravedad de los siniestros fue menor el pasado ejercicio respecto al anterior. Ni en 2015 ni en 2016 hubo que lamentar accidentes mortales, de lo cual se felicitó especialmente el concejal de Seguridad, Francisco Aznar. Pero hace dos años sí hubo un número elevado de heridos graves (21) implicados en colisiones, alcances, atropellos y otros siniestros similares ocurridos en las calles y las plazas de la ciudad y de los núcleos urbanos del extrarradio. La cifra descendió un 62% en 2016, para quedarse en ocho, bastante menos de la mitad.

La mejoría es mucho menor pero se mantiene respecto a los episodios con lesiones leves: 676 el año pasado, y 701, en el periodo anterior (un 3,5%). Los accidentes con daños materiales pasaron de 1.401 a 1.310 (un 6,4% de rebaja).

De los catorce casos de automovilistas sorprendidos tras tomar drogas solo uno acabó delante de un juez

Las cifras que figuran en el informe de la Policía Local dieron a Aznar, motivos para la esperanza en revertir el salto negativo que tuvo lugar en el primer año de mandato del equipo de gobierno local. El año 2015 fue el primero en una década en el que el número de accidentes aumentó y lo hizo en una proporción escandalosa. Hay que remontarse a 2006 para encontrar un balance en el que el número de accidentes subió respecto al de los doce meses anteriores. Por entonces se alcanzó un tope que quedó para el recuerdo, con 3.223 accidentes. Nunca más las cifras han llegado tan lejos.

Asfalto y coches viejos

En 2015 se acumularon varias circunstancias que podrían haber influido en una menor seguridad vial, como el progresivo deterioro de vías principales de circulación en el centro de la ciudad, desde el Paseo Alfonso de XIII, sobre todo en el tramo de entrada, y la Alameda de San Antón, ambos con el asfalto cuarteado. Sin embargo, el firme sigue igual de mal en la mayor parte de la ciudad y las cifras mejoran.

Asimismo, en los últimos tres años se ha agudizado el progresivo envejecimiento del parque móvil. La estadística regional indica que la mitad de los vehículos que circulan por la Comunidad supera los diez años de antigüedad. Cartagena no es ajena a esos índices. De hecho, la antigüedad media de los 142.000 vehículos censados el año pasado rondaba los once años y los datos no han mejorado, según la Policía Local. Todo indica que sus dueños prefieren prolongar su vida útil, a la espera de tiempos económicamente más propicios para cambiarlos por otros nuevos.

Hay otros aspectos que Aznar considera que no tienen relación con las cifras de siniestros, pero cuya entrada en escena coincidió con el incremento de 2015. A mediados de ese año y coincidiendo con el cambio en el Gobierno municipal, el Ayuntamiento retiró las cámaras 'foto rojo' que habían sido instaladas el año anterior y que 'cazaban' a los automovilistas que se saltaban los semáforos, con la consiguiente imposición de cuantiosas multas.

Controles con preaviso

El cambio también afectó a los controles policiales para detectar a conductores ebrios y que no tuvieran sus vehículos y la documentación en regla. «La Policía Local realiza estos controles dentro de sus competencias como policía judicial», recordó Francisco Aznar. Por eso, sus agentes aplican muchas de las campañas de seguridad vial que impulsa la Guardia Civi de Tráfico a nivel nacional. En relación a la vigilancia contra el consumo de alcohol, la obligación de llevar el cinturón de seguridad y la prohibición de utilizar, al volante, dispositivos móviles y otros elementos que puedan distraer la atención de la carretera.

Después del verano de 2015, el Ayuntamiento optó por darle publicidad con antelación al emplazamiento de los controles de los siete días siguientes. De esta manera se quería conseguir un efecto disuasorio en puntos de la ciudad que se consideran sensibles, ya que lo que no se comunica son los días y las horas a la que estarán activados esos controles.

Los motivos de este cambio en la forma de actuar, según explicó entonces y mantiene ahora Francisco Aznar es que hay que evitar que el control del tráfico se convirtiera en una vía más de recaudación para las arcas municipales. El alcalde, José López, ha hecho notar, en varias ocasiones, el sacrificio que estas medidas suponían para, en forma de merma de fondos públicos. Hasta cuatro millones de euros menos de ingresos supuso la aplicación de esta fórmula.

Positivo por drogas

El control de la conducción responsable de los automovilistas se amplió el año pasado con la puesta en funcionamiento del 'drogotest'. La adquisición de un aparato, por alrededor de 3.000 euros, permitió realizar el año pasado 75 pruebas a conductores con síntomas de llevar algo más que alcohol en sangre. Catorce de estas comprobaciones resultaron positivas y una de ellas llevó al infractor ante los tribunales por haber cometido un delito.