El regidor ve en riesgo el liderazgo de la 'vice' si gana Pedro Sánchez

«Que se queden todos tranquilos» sobre el relevo, dijo el miércoles el alcalde. Pero sembró dudas sobre qué socialista le sucederá. «Dentro de 30 días, Ana Belén Castejón o la persona que designe el PSOE será alcalde o alcaldesa de Cartagena», añadió. E insinuó que, si Pedro Sánchez gana hoy las primarias a la secretaría general, Castejón podría perder el liderazgo, pues apoya a Susana Díaz. Pero el equipo de la 'vice' solo cree que si gana Díaz, ésta traerá a Cartagena el apoyo que Cs le dio en Andalucía; y si vence Sánchez, se virará hacia Podemos. Mientras tanto, López hurga en la herida: «Yo no quiero ni pensar que pueda haber un revés a las políticas del PSOE encarnadas en Ana Belén Castejón. Imagínense todo lo que podría cambiar. Y seguir en el acuerdo con el PSOE es a la totalidad, no en el acuerdo con Castejón. Mañana ella puede estar o no, igual que yo puedo estar o no».