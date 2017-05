Podemos dejará de negociar con Castejón si no está López y el PSOE se acerca a Cs

El cronómetro va hacia atrás y, a tan solo un mes para el posible relevo en la alcaldía de José López por Ana Belén Castejón, a la tensión entre ambos y entre sus respectivos partidos por el cumplimiento del pacto de gobierno firmado hace dos años se une la falta de un acuerdo oficial entre la líder socialista y los grupos cuyo voto necesita: Podemos o Ciudadanos.

Tras el choque entre Movimiento Ciudadano (MC) y PSOE por el burofax que la primera formación envió a la segunda para que le informara de si tenía el apoyo mayoritario del Pleno (14 de los 27 concejales) para junio, los cartageneristas han desmentido a su socio de gobierno respecto a que hace diez días hubiera un primer contacto entre ambas partes para prepararlo todo.

El partido que tiene como secretario general a López no dio validez, en lo que toca a este proceso, a una reunión celebrada en el Palacio Consistorial y a la que asistieron tanto él como Castejón (secretaria general del PSOE) y sus respectivos equipos de la alcaldía y la vicealcaldía. Eso, a pesar de que en el primero están el presidente y el secretario de organización de MC, Jesús Giménez y Ángel Tarifa respectivamente.

El «espectáculo» del burofax

«Las cosas de palacio van despacio, pero que vayan despacio no significa que no vayan bien», dijo Castejón; y habló de un «relevo ordenado y coordinado» con MC, así como alejado de «estridencias». Más allá de que no gustó nada que la 'vice' dijera que ella no ha «querido dar un espectáculo» y que no se reúne con Podemos ni «se pone las pilas» por el hecho de que le manden una carta de resonancias judiciales, en las filas de López quisieron dejar clara su postura en una nota. En ella, afirmaron que «tan pronto el PSOE o su grupo municipal nos informe del avance de las negociaciones y, en su caso, propuestas de compromisos con otras formaciones, lo estudiaremos en nuestra ejecutiva».

Por si no había quedado claro que en MC no consideran un encuentro de viernes por la tarde en sede oficial ni siquiera como una cita entre los dos grupos que gestionan el Ayuntamiento, en el partido de López dejan claro a 'La Verdad' que tampoco se dan por formalmente enterados de las exigencias planteadas por Cartagena Sí Se Puede (Podemos) a los socialistas en dos reuniones y distintas declaraciones. Entre las líneas rojas está que el alcalde se implique en las conversaciones, pues en la práctica los votos de los tres ediles de izquierdas supondrían renovar el apoyo que dieron en 2015 a un gobierno en minoría donde cada voto cuenta, y más aún en temas polémicos como la gestión del servicio de aguas y la política urbanística.

«A MC no se ha dirigido Cartagena Sí Se Puede. Por lo tanto, no podemos valorar lo que hayan hablado con otros partidos. No nos consta ninguna petición», indicó un portavoz de MC. Lo que sí hará su Ejecutiva es verse «para hacer seguimiento a las informaciones aparecidas en los medios». Entre ellas no faltan las relativas a la petición de la concejal portavoz de Podemos, Pilar Marcos, de que López se implique.

«La primera exigencia es que en la mesa estén tanto Castejón, que pasaría a ser alcaldesa hasta 2019, como López, que debe comprometerse a apoyarla y a suscribir las condiciones que pondremos», dijo Marcos el pasado día 11, tras recibir el visto bueno de su partido a negociar.

Entre Marcos y Padín

Tras constatar que López no solo 'pasa' de dialogar, sino que no se da por aludido ni por las manifestaciones de los dirigentes de Podemos ni por lo que Castejón afirma haberle detallado ante testigos, Marcos lanza esta advertencia: «Se lo dijimos a Castejón: 'Si no está López, no podemos negociar'». Y añade que, por ahora, no hay día para esa tercera y crucial reunión: «Yo le di el resultado de nuestra asamblea, de manera oficial, y quedé a la espera de que ella nos convocara. Es a ella a la que trae cuenta poner fecha».

En principio, según fuentes de ambos equipos, antes de esa cita los socialistas se verán con Ciudadanos. Castejón y el concejal Manuel Padín han mantenido contactos informales. Y, como en la dirección nacional que preside Albert Rivera no quieren ni oír hablar de entrar en el gobierno (Podemos también lo ha descartado), se trata de acercar posturas sobre cuestiones de programa.

Entre otras cosas por la sintonía personal, no pocos en todos los partidos ven más fácil que cuaje esta segunda opción. Si sale, Cs daría el «sí» a la segunda alcaldesa en la historia del municipio.