Las playas echan de menos a las brigadas del Imsel

Las quejas de los vecinos del litoral cartagenero arrecian desde que hace cinco meses el Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel) dejó de existir. No entienden por qué las palmeras están sin podar en Isla Plana, por qué no hay pasarelas ni papeleras en Cabo de Palos y La Manga y cada aviso de un desperfecto ha tardado, desde principios de año, varias semanas en ser atendido. También han notado una alarmante falta de personal y de maquinaria para mantener las playas, limpiar los paseos marítimos y los parques, así como arreglar los desperfectos del día a día, en especial en el Mar Menor. Juan Pedro Torralba, que ha asumido como concejal de Descentralización los servicios que administraba el instituto, asegura que en dos semanas se verá un refuerzo operativo que acabará con ese descontento, tras «un periodo de transición que ha sido complicado».

EL REFUERZO PROMETIDO 27 operarios del Servicio Municipal del Litoral seguirán haciendo su trabajo de limpieza durante el verano. 30 trabajadores contratados entrarán en servicio, de manera paulatina, durante la primera quincena del mes de junio, para ayudar a la plantilla fija. 21 empleados de Lhicarsa pasarán a reforzar las tareas de limpieza de las localidades del Mar Menor. Puede ser que echen también una mano en La Manga. PRINCIPALES QUEJAS La Manga. Lentitud en atender los arreglos en marquesinas y juegos infantiles. Dan un voto de confianza al concejal. Cabo de Palos. Ausencia de pasarelas, papeleras y aseos (al no haber chiringuitos). En la última semana se nota más actividad en la reparación de paseos y accesos. Playa Paraíso. Alumbrado roto sin recambio desde hace meses. Juegos infantiles incompletos. Los Nietos. Zonas verdes descuidadas. Alumbrado roto hace meses junto al Feve. Los Urrutias. Limpieza insuficiente de las playas. Piden más uso de máquinas, aunque la Consejería ha advertido contra ello. Isla Plana y La Azohía. Palmeras desmochadas y sin podar. En semanas anteriores hubo quejas también sobre la tardanza en repintar los pasos de cebra de toda la travesía de la carretera E-22.

La Asociación de Vecinos de La Manga ha sido la última en recibir las explicaciones del edil, en una reunión que tuvo lugar a finales de la semana pasada. «Compartimos las quejas de los vecinos, porque hemos visto cómo los desperfectos en marquesinas de autobuses y en zonas de juegos infantiles tardan en ser atendidos. Pero vemos buena voluntad en Torralba y ganas de hacer las cosas bien», explican en el seno de la asociación vecinal. Hay aspectos que irritan especialmente, aunque puedan parecer accesorios, como la no reposición del cartel de bienvenida a La Manga, en la entrada por Cabo de Palos. «Es que reponerlo no es de nuestra competencia. Lo que pasa aquí es que antes, con el Imsel, se tomaban ciertos atajos y ahora no vamos a hacerlo», asevera Torralba.

La eliminación del Imsel fue forzada por la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, ante la aparición de facturas y de gastos impagados sin presupuestar, a caballo entre la pasada legislatura, la última del PP (2014 y 2015), y el primer año y medio de la actual (finales de 2015 y 2016). Castejón denunció el escaso control del gasto que había presidido la administración del Imsel y decidió acabar con él, el 31 de diciembre de 2016.

Problemas desde el principio

Los problemas operativos fueron inmediatos. La integración del los 27 trabajadores de sus brigadas en el Ayuntamiento no ha sido fácil, pues ahora dependen orgánicamente de Infraestructuras pero intervienen en tareas que lleva Descentralización. Además, durante el primer mes dejo de haber un interlocutor para que los vecinos transmitieran avisos de los desperfectos e incidencias. Los temporales que barrieron la costa mediterránea añadieron más confusión. Tras el nombramiento del técnico responsable, llegó el momento de hacer inventario de maquinaria. Y Descentralización se encontró con que los tractores y las barredoras existentes estaban «reventados», destaca Juan Pedro Torralba. Deprisa y corriendo hubo que hacerlos pasar por el taller para recomponer los peor mantenidos «De tres barredoras pudimos usar solo una en Semana Santa», según el concejal.

«Es cierto que el trabajo de la Semana Santa ha sido muy mejorable», indican en la Asociación de Vecinos de La Manga. Más es la representante vecinal de Cabo de Palos, Cristina Aguado: «Nos dejaron unas playas sin los servicios mínimos, sin papeleras, con pocas pasarelas, que además fueron retiradas nada más pasar las fiestas, y con una gran sensación de incapacidad para atender nuestras demandas».

Descontento en el Mar Menor

En el Mar Menor, hay quejas para todos los gustos desde Los Urrutias a Playa Paraíso, pasando por Los Nietos. «La playa sigue dando sensación de suciedad. No vemos que nadie le dé solución. Y los trabajadores que aportó la Comunidad para limpiar a mano son insuficientes», apunta Severo Sánchez, de Los Urrutias. «Digan lo que digan lo cierto y verdad es que en la franja desde Punta Brava hasta Estrella de Mar se encuentra la única playa que sigue sin regenerar», añade.

Ángel Lozano, de la asociación de Los Nietos, ve especial desidia en el mantenimiento de los jardines y en las tareas para reparar determinadas infraestructuras. «No sé si dependía del Imsel, pero ahora que se ocupa directamente el Ayuntamiento me gustaría saber por qué no han repuesto las farolas rotas junto a la estación de la Feve», se queja. Asimismo, censura que la suciedad sigue presente en las aguas cercanas al Club Náutico, aunque sabe que esa limpieza no es una competencia municipal.

Los desperfectos sin remediar son parecidos en todo el Mar Menor. El presidente de la asociación de vecinos de Playa Honda , José Luis Moreno, indica que «hay una zona ajardinada con un parque para niños en el que hay bastantes cosas por arreglar». «Y aquí también hay farolas que han fallado y que no han sido cambiadas».

En Isla Plana y La Azohía las quejas tienen que ver con el estado de las palmeras. «Estamos contentos con el mantenimiento de las playas y con la limpieza de paseos marítimos y calles y plazas. Pero las palmeras que abundan por todo el litoral están desmochadas y descuidadas», explica el vicepresidente de la Junta Vecinal, Luis Lozano.

«El problema es la anulación del concurso del contrato de jardines», dice Torralba. Con el verano encima, el concejal consultará con la Intervención Municipal si es posible sacar adelante alguna contratación menor para llevar a cabo los arreglos pertinentes y que las palmeras luzcan correctamente.

Mientras mantiene reuniones con unos vecinos y con otros para decirles que el periodo de adaptación tras el Imsel está a punto de tocar s su fin, Torralba necesita acordar todavía con Infraestructuras y con Personal los refuerzos que quiere poner en funcionamiento ya en junio. Solo así podrá pasar página.

«A los 27 operarios con los que contamos se unirán otros 30 de temporada para la zona de La Manga. Y Lhicarsa hará también su propio refuerzo de 21 trabajadores que se ocuparán del mantenimiento de calles y plazas de las localidades del Mar Menor», asegura. Además, la maquinaria está lista para empezar a funcionar. «Ahora bien, en los pueblos deben saber que la Comunidad Autónoma solo nos permite pasar las máquinas cerca de la orilla, como máximo una vez a la semana», advirtió. Pero a los vecinos les preocupa que el refuerzo se esfume tras el verano.

Los chiringuitos

Cristina Aguado, representante vecinal de Cabo de Palos, recuerda que el Imsel se ocupaba también de la adjudicación de las concesiones para los chiringuitos de playa, las escuelas de vela y otros deportes náuticos y las terrazas con mesas y sillas. «La chapuza en ese procedimiento también afecta a las playas, y deja a muchas sin los accesos y los aseos que antes proporcionaban estos establecimientos».