La falta de servicios y mejoras en las playas indigna a los comerciantes de Los Urrutias

Ninguneados, olvidados y muy enfadados. Así es como se sienten los empresarios y vecinos de Los Urrutias, tanto con la administración regional como con la local. Las promesas de realizar múltiples arreglos en las calles y plazas, en el paseo marítimo y en las playas antes de la llegada del verano vuelve a caer en saco roto. Esta situación, «extrema» les ha llevado a plantearse la convocatoria de cortes de carretera, manifestaciones y hasta de cierre masivo de los negocios en plena época estival, «para hacer saber a los pocos turistas que vengan, que los políticos no nos hacen caso», explicó el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Distrito Único (Acedu), Severo Sánchez.

La administración regional, por recomendación del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, les prometió actuaciones concretas en las playas, encaminadas a mejorar la calidad de la arena y del agua. Entre ellas se encontraba la aspiración de tierra del interior del agua para ganar profundidad en zonas puntuales, desde Punta Brava hasta la urbanización Estrella de Mar. Una vez que esa tierra se hubiera secado se echaría en aquellas zonas donde se quitara el fango.

«De esta forma eliminaríamos el lodo que el pasado año impidió el baño a muchos turistas y, sobre todo, ganaríamos profundidad, que es una de las principales quejas de nuestros bañistas. Ambos trabajos estaban avalados por los científicos del Mar Menor, que fueron los que lo propusieron. Así tendríamos unas playas recuperadas», explicó Sánchez. Desde la Comunidad también se les prometió la instalación de cinco balnearios. En concreto, se recomendaba dos en Los Urrutias, dos en Punta Brava y uno en la urbanización Estrella de Mar.

Su instalación tenía como objetivo mejorar las condiciones del baño, ya que se trata de pasarelas de madera que salen de primera línea de playa y desembocan directamente en el mar. Pero «tampoco han cumplido, como tampoco lo hicieron con la limpieza de las playas. Somos el único rincón del Mar Menor donde no se hizo nada tras el temporal [de invierno]», denunció el presidente de este colectivo que aglutina a empresarios de El Carmolí, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Urrutias.

El Ayuntamiento también les prometió hacer arreglos en la parte del paseo marítimo que no está adoquinada. Los trabajos se centrarían en la mejora de las jardineras, en la instalación de bancos, papeleras y de una mejor iluminación. «Hace diez días técnicos del Ayuntamiento, junto al concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba, visitaron la zona para comprobar 'in situ' las necesidades, «pero no nos aseguraron que se podrían hacer este año los trabajos. Temo que finalmente se retrasen, como ocurre con todo en este pueblo», añadió Sánchez. El edil Torralba aseguró a este diario que están a la espera de la autorización de la Demarcación de Costas.

A todo ello se une, la falta de inversiones en la zona que se traducen en fallos en el alumbrado, calles con baches y socavones y un largo etcétera. «Suena a tópico, pero no sé cuánto hace que no se invierte en este pueblo. Este gobierno, como el anterior, nos tiene olvidados a nosotros y al resto».

El hartazgo es tal que desde la asociación empresarial ya se plantean acciones de presión. La semana que viene mantendrán una reunión y en ella se estudiarán propuestas, como cortar la carretera principal que une todos las localidades de la costa sur del Mar Menor, manifestarse con pancartas una vez por semana durante el verano, e incluso hacer una huelga. Esta consistiría, según los empresarios, en cerrar todos los negocios desde Punta Brava a Estrella de Mar durante una hora un día a la semana. «No nos queda otra forma para que nos escuchen», remarcó Severo Sánchez.

Sin esperanza para el verano

La practica totalidad del grupo se encuentra en un especie de abismo, como María Jesús Cerezo, dueña del Bar Nicole y Denis, ubicado frente a la iglesia. Confiesa que «ya, el verano pasado, nos decían los turistas que no volvería. Si esto ocurre y nadie nos echa una mano no sobreviviremos».

En una situación similar está el dueño del Hotel Sol y Mar, Jesús Tomás Olmos. «Estamos verdaderamente mal. Además de la mala publicidad que se le ha dado a esta zona con el estado del agua hay que sumarle la falta de inversión por parte de las administraciones», comentó. De momento, tanto solo tiene cuatro o cinco habitaciones reservadas para este verano. «Como esto siga así será nuestro fin. Necesitamos que alguien nos atienda más», concluyó.