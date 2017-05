Los chiringuitos podrán abrir en junio, tras el aval del Estado al Ayuntamiento

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado el recurso presentado contra el anuncio y los pliegos de licitación de la concesión de los chiringuitos en las playas de Cartagena. En consecuencia, el Ayuntamiento anunció ayer que este proceso concluirá «en breve», probablemente este mismo mes de mayo, para que los quiosco-bares puedan ser instalados en junio. Del día 9 al 11 habrá un puente, con motivo del Día de la Región de Murcia.

La resolución que ha tumbado el recurso de la Asociación de Chiringuitos de Cartagena (Achica) es definitiva en la vía administrativa, y es posible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia. Los afectados, que exigían prorrogar las licencias del año pasado, tienen de plazo dos meses.

La resolución, divulgada ayer por el Gobierno municipal, indica que aunque el contrato pudiera calificarse como concesión de servicios, en la medida en que el Ayuntamiento establece la tipología, usos y condiciones, su valor estimado es notoriamente inferior a los 5.225.000 euros. Por esta razón, no está sujeto a una regulación armonizada y su resolución tampoco corresponde al tribunal. Este órgano argumenta también que no procede admitir el recurso, porque se refiere a un contrato no susceptible de recurso especial, por lo que su resolución no le compete.

La concejal de Turismo, Obdulia Gómez, mostró su satisfacción por esta decisión y comentó que estaba convencida de que la resolución iba a ser favorable al Consistorio, porque éste lo ha «hecho bien, dentro de la legalidad y permitiendo la libre concurrencia». Asimismo, Gómez indicó que «los chiringuitos habrían abierto en Semana Santa», a pesar de que los plazos estaban muy ajustados debido a un fallo de tramitación municipal, si los recursos no se hubieran presentado.

Semana Santa y un puente

El tribunal administrativo emitió ya en abril una resolución cautelar que permitió reactivar el procedimiento de concesión de medio centenar de espacios para la instalación y la apertura de chiringuitos de playa. Estaba pendiente conocer si este organismo del Ministerio de Hacienda, al analizar la cuestión de fondo, anulaba toda la tramitación.

Los chiringuitos, las terrazas de hostelería, las escuelas de deportes náuticos y los negocios de alquiler de embarcaciones deberían haber abierto el 1 de abril. Sin embargo, los retrasos y los fallos de la Administración local dejaron el litoral de Cartagena sin esas actividades durante las vacaciones. Tampoco hubo chiringuitos durante el puente del 1 de mayo, lo que benefició a los bares de la costa. En todo caso, estos últimos hosteleros pidieron solucionar los problemas de los quioscos, para no ahuyentar a los turistas y salir perdiendo todos en un sector que genera muchos empleos.