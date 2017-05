Castejón dice que habló con López del relevo y MC niega contactos formales

A tan solo un mes del posible relevo en la alcaldía de José López por Ana Belén Castejón, ambos dirigentes protagonizaron ayer un nuevo enfrentamiento a propósito de las negociaciones con la oposición para hacer realidad la sustitución del líder de Movimiento Ciudadano (MC) por la cabeza de lista del PSOE. Tras el choque de trenes por el burofax donde el partido del regidor instaba al de la vicealcaldesa a informarle de si tenía los apoyos necesarios para el cambio, Castejón vio ayer cómo MC desmentía su anuncio de que ambos partidos han mantenido un encuentro para preparar un «relevo ordenado y coordinado».

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en el Palacio Consistorial, Castejón se mostró «contenta y satisfecha» por la marcha de las negociaciones con Podemos y Ciudadanos para recabar su apoyo en junio, y afirmó que el proceso se hará alejado de «estridencias y espectáculos».

«Las cosas de palacio van despacio, pero que vayan despacio no significa que no vayan bien», dijo Castejón. La vicealcaldesa, que necesita el apoyo de al menos tres concejales de Podemos o de Ciudadanos, argumentó que Cartagena «es el segundo municipio más poblado de la Región y «no merece una zozobra continua». Y dijo que las reuniones con Podemos comenzaron antes del burofax. En éste, MC indicaba que el acuerdo de coalición exige mantener el actual reparto de concejalías.

«Yo no me reúno con Podemos porque me manden un burofax; parece que el PSOE se pone las pilas porque el resto de grupos se lo va diciendo», apuntó Castejón. Y añadió que los gabinetes de MC y PSOE ya se han reunido para abordar el cambio.

En el Palacio y sobre Podemos

Ya por la tarde, MC emitió un comunicado en el que desmintió a Castejón y negó que ambos partidos se reunieran para analizar el estado de las negociaciones. El partido aseguró que no ha existido ninguna reunión entre los grupos municipales ni entre los partidos de la coalición. «Tan pronto el PSOE o su grupo municipal nos informe del avance de las negociaciones y, en su caso, propuestas de compromisos con otras formaciones, lo estudiaremos en nuestra ejecutiva», afirmó MC. Y anunció que su Ejecutiva se reunirá la semana que viene «para hacer seguimiento de las informaciones aparecidas en los medios» sobre este asunto.

MC añadió que la ausencia de encuentros entre ambas partes «no supone ninguna alteración del calendario y condiciones de gobernabilidad», ni tampoco de las labores de gobierno, porque «los concejales de MC siguen y seguirán efectuando su trabajo con rigor y responsabilidad».

Un portavoz de Castejón dijo a 'La Verdad' que el viernes por la tarde, en el Palacio Consistorial, hubo una reunión técnica donde la vicealcaldesa informó a López de las dos reuniones con Podemos y de las propuestas de éste; y que se acordó celebrar una reunión con los once concejales de gobierno (seis del PSOE y once de MC) y, después, una de todos ellos con Podemos si este grupo lo creía conveniente.

En la Vicealcaldía añadieron que en el encuentro participaron el jefe de gabinete del alcalde y presidente de MC, Jesús Giménez, el coordinador de comunicación y Transparencia del Gobierno municipal y secretario de organización de MC, Ángel Tarifa; y el jefe del gabinete y la asesora de comunicación de la Vicealcaldía, Juan Luis Martínez y Mar Gómez respectivamente. En la cita, afirmaron estas fuentes, se abordaron cuestiones como el procedimiento para el relevo y los plazos. Las mismas fuentes subrayaron que los ediles del PSOE «han trabajado, trabajan y trabajarán en favor de los cartageneros».