Los sanitarios se plantan ante el recorte de un 30% de la plantilla por sexto verano consecutivo

La llegada del verano, dentro de poco más de un mes, volverá a traer recortes de personal y de servicios en los hospitales, centros de salud y consultorios del municipio. Pero este año, los empleados sanitarios no quieren verse, una vez más, saturados por la alta carga de trabajo que se ven obligados a soportar durante la época estival, porque el Servicio Murciano de Salud (SMS) no cubre la totalidad de las vacaciones y bajas de enfermeros, auxiliares de enfermería, administrativos y celadores. Por ello, la Junta de Personal del Área de Salud de Cartagena, donde están representados los sindicatos mayoritarios del sector, ha enviado ya una carta al gerente, José Sedes, para hacerle saber que no aceptarán esa medida y para pedirle una reunión donde negociar.

Es el sexto año consecutivo que la dirección toma esta decisión siguiendo criterios económicos, algo que ha vuelto a desatar las quejas de la plantilla del sector sanitario. Desde la Junta de Personal estudian ya estas medidas restrictivas, para ver qué consecuencias podrían tener. Y es que si se cumplen los mismos planes del año pasado, el número de trabajadores se podría ver limitado hasta en un 30%, según los datos del portavoz de los sindicatos, Antonio Martínez.

A su juicio, eso provocará «más carga de trabajo», y «más inestabilidad en la calidad asistencial». Es consciente, dijo, de que la presión en el hospital se reduce durante la época estival, pero no tanto como para no cubrir tres de cada diez bajas por vacaciones o enfermedad. Ya de por sí, Cartagena registra un porcentaje de trabajadores sanitarios por paciente, situado por debajo de la media regional, según denuncian los sindicatos del sector.

De seguir con los planes de los últimos años, se volverán a cerrar, al menos, dos plantas equipadas con cincuenta camas y media docena de quirófanos en el Santa Lucía. Para el Santa María del Rosell, los planes pasarían por dejar de hacer operaciones en las diez salas de cirugía e inhabilitar la planta de hospitalización (la Primera B), abierta en marzo del pasado año.

Una portavoz de la Gerencia indicó que hasta que no lo haga público el consejero de Salud, Manuel Villegas, que es quien da el visto bueno a las medidas, «no hay nada oficial». Sí que admitió que el plan será similar al de otros años, pero que se reforzará en personal aquellos puntos con mayor afluencia. La misma fuente añadió que el objetivo de ese departamento es «incrementar el gasto en sustituciones para mejorar las condiciones de nuestros profesionales».

Suplencias en consultorios

Además, las consultas externas de ambos centros hospitalarios estarán en marcha a un ritmo más reducido que en invierno. En algunos casos, los médicos especialistas tendrán que asumir las agendas de pacientes de otros compañeros, ya que las sustituciones por vacaciones también serán las mínimas. Una situación similar ocurrirá en los centros de salud y consultorios, cuyos profesionales también deberán hacerse cargo del listado de otros, porque la Gerencia tampoco cubrirá los días libres.

En este caso, médicos de familia ya se han negado a asumir más pacientes de los correspondientes. La consecuencia de no cubrir las vacaciones de todos los médicos de cabecera es que la cartera de pacientes se reparte entre los demás galenos. En la mayoría de ocasiones, un médico asume la totalidad de otro compañero; es decir, pasa de treinta a sesenta. A ellos debe sumarse los que llegan con alguna urgencia, para los que el centro de salud siempre deja, al menos, una decena de huecos libres en la agenda de cada facultativo.

Además de todo ello, hay previsto una reducción de horarios. El año pasado afectó a Las Lomas del Albujón, Canteras, Tallante, La Magdalena, Santa Ana, Perín, La Aljorra y Miranda. La de este verano está por decidir. Desde la Consejería se insiste en que disminuye la presión asistencial en los hospitales, lo que hace innecesario mantener todas las plantas abiertas.