A la caza del incendiario nocturno

Le gustan las madrugadas de los miércoles y de los viernes, conoce las calles al detalle y siempre busca el camino más corto para huir. Al principio solo actuaba en Ciudad Jardín, pero poco a poco ha ampliado el perímetro hasta las zonas del Ensanche, Virgen de la Caridad, San Ginés y Barrio Peral. El pirómano de Cartagena sabe que los agentes de la Policía Local y de la Comisaría le siguen la pista desde hace casi dos meses, tiempo en el que ha incendiado más de una treintena de contenedores de basura, sietes coches y dos motocicletas.

Todo comenzó el 15 de marzo, con la quema de cinco contenedores y de un coche en la calle Carmen Conde. En un principio se sospechaba de dos magrebíes, que habían sido captados por la cámara de seguridad de un comercio. Pero con el paso de las semanas, todas las miradas apuntaron a una única persona. Hasta el momento, este delincuente ha protagonizado una oleada de vandalismo incontrolable, que ha dejado a su paso daños en trece calles durante nueve noches de fechorías. La Policía Nacional investiga si la madrugada del pasado sábado fue la décima.

Ante esta situación, los agentes han tenido que tomar medidas para echarle el guante cuanto antes. De momento, la primera decisión ha sido incrementar la vigilancia al caer el sol, especialmente en las zonas que más suele frecuentar. Así, el dispositivo de seguridad se ha reforzado con más vehículos por las calles y con agentes de paisano, en varios puntos del Ensanche y de Ciudad Jardín. «Los ciudadanos tienen miedo a estacionar sus coches cerca de los contenedores de basura. Ahora mismo se está investigando todos los hechos y manejamos distintos perfiles de pirómanos», aseguró a 'La Verdad' un portavoz de la Comisaría. Los agentes quieren recopilar las pruebas suficientes, sorprender al individuo en plena acción y, posteriormente, proceder a su detención por un delito de daños. Una condena, en este caso por causar destrozos graves, podría suponer hasta dos años de prisión.

El individuo comete los actos en solitario y usa líquido inflamable en los depósitos con cartón



«Los ciudadanos tienen miedo a estacionar sus coches cerca de los cubos», aseguran en Comisaría

En todo caso, los investigadores tienen claro que esta persona actúa por su cuenta, probablemente utiliza un medio de transporte durante sus salidas y no es un pirómano al uso: a diferencia de otros casos, no disfruta observando las llamas de los cubos, sino que simplemente vacía líquido inflamable en los depósitos de cartón y de residuos orgánicos, principalmente, y huye a toda velocidad cuando comprueba que las llamas se avivan. Por este motivo la Policía aún no le ha pillado 'in fraganti'.

El delincuente se ampara en la oscuridad y tiene como rutina salir al menos dos noches a la semana, en todos los casos entre las tres y las cinco de la mañana. Además, actúa con rapidez. En la madrugada del viernes 21 de abril, quemó diez cubos y tres coches en quince minutos, en las calles Jiménez de la Espada, Pintor Balaca con Tierno Galván, Almirante Baldasano y Antonio Oliver. En la noche del jueves 11 de mayo, también empleó el mismo tiempo en protagonizar otros cuatro incendios, uno en la Plaza Atenea y tres en la prolongación de Juan Fernádez, a la altura del Parque de la Rosa. Por suerte, esta vez las llamas de los depósitos no alcanzaron a ningún vehículo. Los últimos hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en la madrugada de anteayer, sábado, con dos depósitos en llamas en la calle Cantarerías. Además, se investiga si los tres que ardieron en La Vaguada también llevan su firma.

La mayoría de los movimientos del pirómano se concentran en vías próximas entre sí del Ensanche y de Ciudad Jardín. En estos barrios causó veinte incendios, entre depósitos, turismos y motocicletas, casi dos tercios del total. Pero el delincuente también se ha movido por otros lugares. La noche del viernes 31 de marzo quemó un contenedor en el cruce de las calles Sóller y Jacinto Benavente, en la barriada de San Ginés. Las llamas también estropearon una moto aparcada al lado. Además, tres días antes, incendió otros siete cubos a la altura del colegio Vicente Ros, y en menos de media hora tuvo tiempo para recorrer Jorge Juan, pasar la rotonda de Severo Ochoa, bajar por Ronda Ciudad de La Unión y dañar dos vehículos y una motocicleta estacionados en la Ronda de Ferrol.

«Mi vida ha cambiado»

Ana Rodríguez tiene su casa en la calle Jiménez de la Espada y es una de las personas perjudicadas por las fechorías del pirómano. Esta abogada de 42 años estacionó su turismo al lado de unos contenedores y, al día siguiente, cuando iba a trabajar, se encontró la parte delantera destrozada. «Pensé que la Policía me avisaría, ya que esto ocurrió a las tres de la mañana y yo no me enteré hasta las ocho, gracias a una vecina. El coche sigue en el taller, con daños importantes en el capó, los retrovisores, las aletas y la luna», dice Rodríguez, que desde entonces va a trabajar andando o en autobús. «Mi vida ha cambiado por culpa de la gracia del pirómano. No tener vehículo propio condiciona mi día a día», asegura.

La abogada recuerda que aquel viernes 21 de abril «fue surrealista»; faltó a su trabajo, avisó a la grúa, a los Bomberos y a la Policía, e interpuso una denuncia, «aunque en Comisaría no tenían ni idea de quién podía ser el delincuente. Lo único positivo es que repusieron los tres contenedores ese mismo día, poco después del mediodía». En otras calles siguen faltando cubos y aún maldicen al delincuente.