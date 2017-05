Podemos no entrará en el Gobierno de Cartagena aunque no descarta apoyar a Castejón

El Consejo Municipal de Podemos Cartagena no ha aceptado la oferta del PSOE para entrar en el Gobierno local, una decisión que someterá a votación en la Asamblea Ciudadana del próximo jueves, órgano al que también consultarán a finales de mayo si apoyan a Ana Belén Castejón como alcaldesa.

En un comunicado, el secretario general de Podemos en Cartagena, Javier Escarabajal afirmó que el Consejo Ciudadano se reafirmó el pasado viernes en su posición de no entrar en gobierno y realizar una "oposición responsable", cuyo objetivo es mejorar en el municipio las políticas sociales, la calidad ambiental y la dinamización de los barrios y diputaciones.

Por ello, la formación morada instó a Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), así como a los concejales de Podemos que están integrados en este grupo municipal, a que sigan negociando un acuerdo de investidura con el PSOE, "donde las anteriores cuestiones formen parte fundamental del compromiso alcanzado".

Podemos Cartagena abrió el pasado jueves un "proceso colectivo de reflexión y debate interno" para dilucidar si apoya la investidura de Ana Belén Castejón a la Alcaldía de Cartagena, para lo cual necesita del voto favorable de los tres concejales de CTSSP o de los tres ediles de Ciudadanos.

Escarabajal avanzó que en la asamblea del próximo jueves se expondrán las posiciones del Consejo de Podemos, de CTSSP y de los diversos círculos que la formación morada tiene en el municipio, a quienes se les ha pedido que también fijen su posición al respecto en reuniones asamblearias que convocarán durante esta semana.

En caso de ratificarse el no a la entrada en el gobierno municipal, el dirigente de Podemos aclaró que este rechazo no implica que no se apoye la investidura de Castejón en el relevo de la Alcaldía.

Así, detalló que el debate abierto culminará con la convocatoria de una asamblea ciudadana donde las personas inscritas en Podemos Cartagena "tendrán la última palabra" a finales del mes de mayo.