Los comerciantes denuncian otra vez la suciedad en la calle San Fernando

El cableado, los desperfectos en las fachadas, el desgaste de los firmes, la proliferación de aves, la suciedad y la falta de iluminación son algunas de las quejas que los comerciantes de la calle San Fernando volvieron a denunciar ayer. La presidenta de la Asociación de Comerciantes, María José Rodríguez, exigió ayer medidas urgentes al alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, José López, quien se comprometió a agilizar las actuaciones municipales.

En un encuentro celebrado en el edificio administrativo San Miguel, al que acudieron otros comerciantes de esta zona del centro histórico de Cartagena, Rodríguez enumeraron al primer edil algunas de las deficiencias más preocupantes.

Los vecinos y comerciantes de la calle San Fernando solicitaron también al regidor que medie para que los particulares puedan instalar paneles alrededor del vallado, como ya sucede en otras zonas de la ciudad con solares vacíos.

El alcalde señaló que «las empresas eléctricas y telefónicas se niegan a soterrar los cables» que afean las fachadas, y se comprometió «a la reposición del firme». Eso sí, no dio fechas y señaló que lo hará tan pronto como sea «presupuestariamente posible».

López mostró a los afectados su intención de «atender» toda las necesidades, al tiempo que reiteró que desde el Ayuntamiento ya se han dirigido a las compañías eléctricas para poner solución al cableado. Éstas, reiteró López, responden que «no existe legislación y que no están obligados a acometer esas obras de mejora».

El área comercial de San Fernando dispone actualmente de cuarenta locales que, según Rodríguez, son «muy activos porque mantienen una relación de confianza con sus clientes, lo que propicia que la calle no vaya en declive sino en auge». No obstante, la presidente de la Asociación de Comerciantes no quiso olvidarse de insistir en las preocupaciones por el estado del pavimento y la proliferación de aves en la zona, principalmente de palomas y gaviotas.

Palomas y gaviotas

Asimismo, criticó que la calle puede llegar a sufrir una devaluación por las «deficiencias higiénicas», como la acumulación de basura y la suciedad generada por los propios animales en la vía pública.

La idea es la misma que transmitió la responsable de los comerciantes el pasado mes de febrero a la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. Entonces, reclamó en el Consistorio dar a San Fernando «una nueva imagen, con unos pocos arreglos que capten la atención de los clientes, y convertirla en centro de las compras de Cartagena, como un día lo fue».

La puesta en marcha de campañas promocionales y concursos fueron algunas de las iniciativas que se plantearon en aquella reunión. Los propietarios de tiendas de calzado, ropa y otros productos confían en que las medidas no se demoren más y recuperar cuanto antes la pujanza perdida hace años.