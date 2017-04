López cita al obispo y a Arroyo para preparar el arreglo de la Catedral

El alcalde de Cartagena, José López, anunció ayer que el lunes remitirá una carta al obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, y a la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, para convocarlos a una mesa que debe fijar, impulsar y asegurar la inmediata contratación de un plan director para recuperar la Catedral antigua como monumento y, «por supuesto», para el culto.

El partido del alcalde, Movimiento Ciudadano (MC), informó en un comunicado que está previsto que la mesa se reúna en la primera quincena de mayo si la respuesta de Lorca Planes y Arroyo es afirmativa.

En caso de no serlo, el alcalde se sumará a las acciones que colectivos sociales y, en particular, la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad están preparando, puesto que «esta situación no puede dilatarse», según López.

Por parte municipal se propondrán como miembros de dicha mesa al concejal de área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado, y a la coordinadora de Patrimonio Histórico y Arqueológico, María del Carmen Berrocal.

Sobre la necesidad de este impulso, Segado recordó que el alcalde ya convocó en su día al obispo para visitar este inmueble, además de participar activamente de la «histórica reivindicación». Además, incidió en que la sociedad cartagenera reclama soluciones y «no parches, promesas o 'postureos'», que es lo que, en su opinión, han ofrecido a los cartageneros el Obispado y la Consejería.

«De esa mesa debe salir la contratación del plan director, así como una voluntad inequívoca de las administraciones y el titular del inmueble, el Obispado», añadió.

Segado insinuó que el Ayuntamiento debería «optar por medidas más drásticas» para obtener la titularidad del inmueble, propiedad de la Diócesis de Cartagena, si ésta no trabaja para abrirlo al culto y la consejería de Cultura no obliga a recuperar este Bien de Interés Cultural (BIC). Pero aclaró que no contempla otro escenario que el de la colaboración.