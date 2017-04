El Ministerio de Medio Ambiente ultima el estudio para la llegada del AVE al municipio

El alcalde, José López, viaja hoy a Madrid a tomar parte en una reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad en la que pretende que le informen, con fechas, de los próximos pasos en la ejecución del proyecto para la llegada del AVE a Cartagena. Se apoyará para conseguir compromisos concretos, en los últimos datos que ayer transmitió, junto a él, el consejero de Fomento. «Los informes ambientales sobre el trazado están prácticamente acabados», aseguró Pedro Rivera.

Ambos coincidieron en una visita a una glorieta en obras en La Palma. El dirigente regional aseguró que está «muy encima» del proyecto y, pese al escepticismo que generan los continuos retrasos y la falta de fechas, reafirmó su «compromiso» con el proyecto.

En lo que no se ha avanzado prácticamente nada es en el diseño de la reforma de la estación de Víctor Beltrí, para que acoja la terminal del AVE. Rivera solo pudo remitirse al acuerdo de finales del año pasado, en el que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, incluyó el ramal de Beniel, para acortar el trayecto y que no sea obligatorio pasar por Murcia. Respecto a la estación, simplemente se confirmó el cambio del proyecto de una terminal nueva, junto al Centro Comercial Mandarache, por la adaptación de la actual, situada en la Plaza de México. Pero, desde entonces, no hay ninguna novedad respecto a como será esa reforma.

En su visita de hoy, el alcalde pretende aclarar también los planes del Gobierno central respecto a la estación.