Fomento espera un informe para recurrir la anulación del Plan General

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, manifestó ayer su «intención» de recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado la revisión exprés del Plan Urbano, «en cuanto los servicios jurídicos de la Comunidad nos digan que hay fundamento para ello». Pedro Rivera se unió de esa manera al alcalde, José López, que anticipó hace unos días que también el Ayuntamiento presentará un recurso.

Ni Rivera, que se mostró ayer muy cauto en sus declaraciones, ni López han querido evaluar hasta ahora el contenido del último fallo del Tribunal Superior de Justicia. En el escrito en el que desestimaba la revisión exprés del planeamiento, el tribunal no se refería solo a cuestiones de trámite, sino también a elementos de fondo que tienen que ver con el contenido del documento. «Yo me inclino más recurrir que por otra cosa, aunque hay que tener claro que la sentencia no es inmediata ni mucho menos. Así que no nos precipitemos. El procedimiento de casación tiene sus tiempos», advirtió el consejero.

«Los técnicos están estudiando el fallo y tienen instrucciones precisas de que deben analizar la sentencia con vistas a la presentación del recurso», detalló el consejero. También en el caso del Ayuntamiento el alcalde se ceñirá a lo que digan los técnicos, aunque tienen orden de explorar todas los resquicios legales que permitirían recurrir con alguna garantía de éxito.

Varias líneas de trabajo

Además de estudiar esta vía de recurso, ambas administraciones han constituido una comisión mixta para aprobar medidas transitorias que amortigüen el impacto de haber pasado de un plan general aprobado en 2012 a ceñirse al de 1987, que se considera obsoleto. En próximas fechas, el Ayuntamiento remitirá documentación para subsanar estos problemas en el casco urbano consolidado, con lo que se pretende levantar la suspensión.