El despertar de un barrio

Empezando ya a sentir añoranza por el inminente fin de nuestra Semana Grande, seguramente a estas horas esté ya en la calle la gran procesión del Resucitado, con la alegría de la resurrección procesionando, bajo un sol radiante, por las calles de nuestra Trimilenaria llenas a rebosar de público. Las cafeterías repletas, tanto en barra como en sus terrazas y mesas, con un público consumiendo buenos aperitivos de la exquisita cocina cartagenera que, por cierto, acaba de incorporar seis nuevos locales en este último mes.

Y si la ciudad está a tope de personal, la Costa no lo está menos, con la cantidad de turistas que nos han elegido como destino en estas fechas. El otro día, parecía agosto en Cabo Palos. Mi amigo Mauro, madrileño que veranea asiduamente allí, me invitó a probar un nuevo vino que acababa de descubrir, maridado con quesos, verduras y algunas delicias de mar. Todos comentamos lo exquisito que estaba todo, pero el eje de la conversación fue sin duda el comentario de Vicent, un amigo común valenciano al que le encanta el tapeo y el tipismo, que tiene intereses empresariales en nuestra Trimilenaria, y que me entró a saco hablándome sobre el barrio de Santa Lucía.

Empezó comentando lo bien situado que está, tan cerca de Cartagena, y la cantidad de obras que la Autoridad Portuaria está realizando en avenida principal. No se explicaba cómo era posible que no tuviese un resurgir como el que se ha producido en el barrio valenciano del Cabanyal, que, inesperadamente, se ha puesto de moda en la capital del Turia como contraposición a lo que antiguamente ocurría, cuando los barrios marineros quedaron relegados de la urbe y el corazón de las ciudades.

Vicent ve en Santa Lucía el potencial que ha hecho resurgir el Cabanyal en Valencia

Recuerdo cuando visitaba a alguno de los buenos amigos que tengo en Valencia, que me llevaban a este barrio a tomar las mejores anchoas del mundo en Casa Guillermo, un extorero que depilaba las anchoas y las servía aderezadas con un aceite de lujo, sobre un pan cortado y puesto sobre papel en el viejo mostrador de mármol blanco. A su lado, una caña rebosando espuma suavemente, sin producir charco, fresca, fresca, y a la que, después de dos tragos, Guillermo reponía presión, convirtiéndola en el complemento perfecto para ese pan impregnado de aceite con su anchoa, siempre de la anchura y grosor adecuados y un color perfecto; vamos, lo que sería un aperitivo de lujo y sin mariconadas. Por eso no me extraña que aún continúe en el mismo sitio y a tope de actividad.

La verdad es que se trata de un barrio muy singular y más ahora que lo están rehabilitando. Con sus largas calles paralelas a la línea del mar, y sus casitas con las fachadas pintadas de colores marineros y azulejos bonitos, aunque sean baratos, ha pasado de ser un barrio en conflicto por su propuesta demolición a ser un barrio activo y turístico, curioso para vivir y sobre todo para visitar. En él se combina la pasión por el barrio con sus callejuelas, tiendas, bares, cultura, rincones bohemios y música. Sin duda alguna, se puede decir que este barrio ha renacido y lo ha hecho lleno de alegría, compartiendo sus espacios tradicionales con el arte, como la antigua fábrica del hielo, que se ha convertido en un lugar de ocio sin lujos, aprovechando lo natural, lo antiguo y conservándolo para crear así rincones irrepetibles.

Cocineros de Petit Komité

Comentaba Vicent que, allí, dos alemanes, en una vieja cochera, montaron un local de copas con música en directo, para lo que contaron con la ayuda de un buen número de valencianos y le pusieron de nombre «No hay nada como 27 amigos». Homenajearon así a los que le ayudaron a crearlo. Hoy está diariamente abarrotado de público en las noches valencianas... Y decía asombrado: «¿Es que no se podría hacer lo mismo en Santa Lucía?» Ésta tiene dos calles paralelas al mar, plazas, bajos, cocheras, y no hay que buscar nada nuevo, solo recuperar lo viejo y trabajar los productos de puerto, pesca y marineros. «Tan pronto se ponga de moda alguno de los que ya hay, La Marina, El Gato, El Pinacho, El Santiago, El Paraíso, el Club Náutico, La Ruta de Santiago... se producirá el efecto llamada y llegarán uno tras otro, hasta darle la vuelta al barrio. Y si el Ayuntamiento se implicase un poco, el éxito estaría asegurado».

Y todas estas elucubraciones se iban desgranando mientras nos tomábamos un extraordinario Eduardo Peña, un Ribeiro elaborado con las variedades de Albariño, Godello, Lado, Loureira y Treixadura, fermentado en barrica, que estaba exquisito; y más aún acompañado de una quisquilla fresca hervida en su punto de sal, ya que había sido cocida con agua de mar y enfriada con hielo. Pero lo fundamental de este maridaje era la sorpresa que nos tenían preparada a base de platos en los que los vegetales eran los protagonistas. Mauro nos explicó que es mucho más importante «el cómo que el qué», y que no hay armonías imposibles, sino falta de imaginación. También nos demostró los matices gastronómicos para maridar que tienen los vinos espumosos como el champagne o el cava y los olorosos como los finos, manzanillas o amontillados.

El primer plato de este singular menú que prepararon los grandes cocineros del Petit Komité (calle Ramón y Cajal 50 de Cartagena) de nuestra Trimilenaria, Juanma y Pedro, fueron unas alcachofas rellenas de Idiazabal y unos chips de alcachofa, de una perfección total, que maridaron con manzanilla La Gitana. A continuación, sacó una bandeja de endivias con una crema de queso azul que disimulaba su característico amargor, acompañadas de un vino dulce Ochoa Moscatel Vendimia Tardía, que las convirtieron en otro plato extraordinario.

Seguimos con una ensalada de encurtidos, con un extraordinario colorido, que maridó de maravilla con el Ribeiro Eduardo Peña. Cuando llegó el siguiente plato, Iñaki comentó que los espárragos tienen la mala fama de no combinar bien con vino, pero la bandeja de revuelto de trigu eros con setas cuadró perfectamente con el fino Una Palma, de González Byass.

Terminamos con un postre a base de gajos de naranja espolvoreados con sal Maldon y unas manzanas asadas al horno con cava Conde de Haro Brut Vintage 2012, de Bodegas Muga; es decir, un cava riojano.

De allí, pasamos ya directamente al mundo del hielo, momento que Andrés aprovechó para contarnos esta historia: «Caminaba por la calle con mi padre cuando era niño y de pronto me preguntó: 'Andrés, además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más en esta calle?'. Sí -contesté-, el ruido de una carreta. 'Muy bien, me dijo, es una carreta y está vacía'. ¿Vacía? -dije-. ¿Cómo lo sabes? Mi padre, casi sin pensarlo, respondió: 'Muy fácil... Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace'.

Una carreta de humildad

Desde entonces, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y menospreciando a la gente, me parece oír la voz de mi padre diciendo: 'Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace'». La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitid a los demás descubrirlas. Recuerda que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de 'Yo mismo' por dentro. Conclusión: Práctica la humildad con regularidad. Te llevará muy alto.