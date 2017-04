Vecinos y empresarios claman contra el mal estado de varias playas del sur del Mar Menor

Las obras urgentes impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con la Comunidad Autónoma, para paliar los efectos de los temporales de invierno no han tenido el efecto deseado en buena parte del litoral de Cartagena que da al Mar Menor. La reposición de arena se ha quedado a medias, tras los retrasos iniciales y la paralización final del dragado de la gola de Marchamalo (la de El Estacio no fue autorizada) por las dudas sobre la posible contaminación por metales pesados y sobre la generación de turbidez en el agua, ante el aumento de la temperatura.

A las discrepancias en este ámbito surgidas entre la Demarcación de Costas en la Región de Murcia, que pertenece al Ministerio, y la Consejería de Medio Ambiente, que forma parte de la Comunidad, se ha unido desde diciembre las restricciones impuestas a los ayuntamientos para la limpieza de las zonas de baño.

Por si fuera poco, a la presencia de cañas, lodo y otros residuos arrastrados hasta el mar por las lluvias torrenciales (en parte también por la alteración de terrenos para la agricultura intensiva) se une la demora del Ministerio de Fomento, a través de la Capitanía Marítima, en retirar los barcos varados. Sí que ha quitado embarcaciones en torno a un centenar de embarcaciones varadas. La puntilla la ha puesto la imposibilidad de abrir chiringuitos y ofrecer instalaciones temporales para vecinos y turistas (como terrazas, hamacas y deportes náuticos), por los fallos del Ayuntamiento al tramitar el concurso público para adjudicar las licencias y un recurso de empresarios ante el Estado.

El Ayuntamiento solicita un permiso especial a la Consejería para limpiar Los Urrutias con tractores

«Si el Mar Menor ya sufre de por sí muchos problemas, aquí estamos aún peor. Estrella de Mar, Los Urrutias y Punta Brava somos el patito feo del Mar Menor para todas las administraciones públicas, sin excepción. Aquí no es que no hayan llegado a tiempo de terminar las obras de limpieza y de regeneración de las playas para estas vacaciones. Es que no han hecho nada. Vecinos, comerciantes y visitantes llevamos así más de una década y estamos hartos. Respetamos el criterio del Comité Científico Asesor del Mar Menor, en el sentido de llevar un cuidado especial en esta zona, pero no hay medidas provisionales», denunció ayer el presidente de la Asociación de Vecinos Los Nietos, Ángel Lozano. Y añadió: «Si las cosas siguen así, haremos nuestra propia manifestación después de la Semana Santa».

«COEC lamenta que se haya llegado a Semana Santa con algunas playas pendientes de regenerar y algunos barcos hundidos sin retirar, lo que proyecta una imagen negativa de nuestras playas a los visitantes y turistas que en estos días nos visitan. Es necesario que las distintas administraciones actúen con determinación y agilidad, y que coordinen todos sus esfuerzos», manifestó el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

Arenas y barcos varados

Éste citó Villas Caravaning y destacó que su entidad ha dirigido una carta al Ministerio para solicitar una reunión urgente «donde tratar el estado del Mar Menor y reivindicar una mayor coordinación y acometer las actuaciones que incidan en la mejora» de ese espacio natural.

En el Ministerio defendieron, sin embargo, su plan para toda la laguna, que ha tenido un presupuesto de varios millones de euros y que ha incluido la parte mediterránea de La Manga y el resto de municipios ribereños: Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

«Las actuaciones de emergencia aprobadas se han concluido, recuperando los daños producidos en las mismas por los temporales. Los hundimientos de los barcos no son consecuencia de los temporales, y la responsabilidad de la retirada de éstos corresponde a sus propietarios», aseguró un portavoz del Ministerio. Sobre Villas Caravaning, dijo que «se ha realizado la actuación prevista» y que «los daños provocados por los temporales se han recuperado».

En todo caso, el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Nietos advirtió también de que en esta zona «se han quedado obras a medias». «Empezaron a echar arena y no han terminado en en la zona del club náutico de Islas Menores. Está todo lleno de cañas y de fango y el paseo marítimo está más destrozado aún por el tránsito de camiones», comentó Ángel Lozano.

El concejal de Descentralización, Juan Pedro Torralba, indicó que el Consistorio ha puesto a punto casi todas las playas. De los 38 kilómetros de litoral del Mar Menor que pertenecen a Cartagena, indicó, hay unos dos kilómetros, entre Punta Brava y Estrella de Mar, con problemas por las restricciones en los métodos de limpieza impuestos por la Consejería de Medio Ambiente.

Según Torralba, «no se permite meter maquinaria, porque la presencia de fangos puede suponer un problema». Como alternativa, el Ayuntamiento ha solicitado usar tractores solo una vez a la semana. Y, entre tanto, tiene a personal retirando suciedad a mano, conforme al criterio del catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del Comité Científico Asesor del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa.

Temporada sin chiringuitos

Sobre los chiringuitos, días después de hablar de «un error» de la concejal de Turismo, la socialista Obdulia Gómez, y de «un técnico», el alcalde, José López, a preguntas de los periodistas asumió parte de responsabilidad. Lo hizo así: «Es evidente que hemos llegado tarde. No voy a señalar a nadie, ni técnico, ni político. En todo caso me señalo yo, no como culpable, sino como responsable porque ostento la alcaldía». Aun así, insistió en que «alguien ha hecho algo mal, consideró que había un atajo y ya vemos que en esto de política y de hacer las cosas bien no hay atajos».