Mateo amplía su querella contra López por «insinuar» que iba «ebrio» en un acto

«En los años que llevo en la vida pública jamás insulté, menosprecié a nadie, ni tuve el menor altercado con nadie. En cambio es bien sabido que don José López se ha manifestado frecuentemente insultante e irrespetuoso con los concejales de la oposición, con algunos periodistas o con directivos de un equipo de fútbol, imágenes que han provocado la vergüenza de quienes las han visto. El problema que tiene ahora este hombre es que ha tropezado con alguien que no le tolera las vejaciones, las injurias y los insultos. Yo no insulto ni falto al respeto a nadie, pero tampoco tolero que me injurien gratuitamente, porque para eso están los tribunales de Justicia. En política no todo vale».

Así argumentó ayer el director general de Calidad Educativa y Formación Profesional (FP) de la Comunidad Autónoma, Fernando Mateo, su decisión de querellarse contra el alcalde de Cartagena, José López, por los presuntos delitos de injurias, calumnias y amenazas, a raíz de un incidente ocurrido en la Escuela de Hostelería en marzo de 2016.

Todo ocurrió en medio de la polémica por la negativa del primer edil a pedir formalmente a la Comunidad la cesión de la réplica del submarino Peral para ponerla en la rotonda del Paseo de Alfonso XIII. Según Mateo, que pide 12.000 euros de indemnización y que ha aportado un vídeo y testigos, el alcalde le faltó de forma grave. El primer edil admite solo que fue tras él y que casi llegan a las manos, tras supuestas provocaciones e insultos de Mateo.

Un día después de conocerse que el primer edil tendrá que declarar el 22 de mayo en el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, como investigado (antes imputado), Mateo anunció a 'La Verdad' que ampliará su querella. Entiende que López volvió a faltarle en la rueda de prensa donde hizo pública la citación judicial.

«Ante las declaraciones completamente falsas e injuriosas, vertidas ayer, a los medios de comunicación, por José López, alcalde de Cartagena, en las que pone en mi boca insultos contra él y contra su familia, e insinúa que las vertí estando ebrio en una comida oficial, he ordenado a mi abogado que ponga las citadas manifestaciones en conocimiento del juzgado que instruye la querella. Considero que constituyen un nuevo delito de injurias».

Un regidor con «vehemencia»

Mateo se refirió a las siguientes palabras de López: «La comida discurrió con la tensión propia de compartir mesa con alguien a quien advertí de que no debía conducir por su estado. Al terminar ésta, traté de mantener, junto con algunos acompañantes, una conversación cordial con él, que cerrara el desagradable suceso, a lo que se negó, abandonando violentamente el lugar insultándome a mi familia y a mí. Este alcalde no es de hielo, ni acepta de buen grado el insulto. Y cuando faltan al respeto a su ciudad, a su familia y a su persona, reacciona con vehemencia».