Imputan al alcalde por injurias, calumnias y amenazas a un alto cargo de la Comunidad

El alcalde de Cartagena, José López, tendrá que declarar como investigado -antes imputado- en el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, en relación con una querella por amenazas, injurias y calumnias presentada por el director general de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, Fernando Mateo. Según desveló ayer el primer edil en una comparecencia urgente en el Palacio Consistorial, ha sido citado a comparecer el próximo día 22 de mayo para responder por unos hechos ocurridos el 1 de marzo del año pasado, durante un acto en la Escuela de Hostelería de Cartagena.

López, que apenas dio diez minutos a los informadores para acudir a la sede municipal a las dos de la tarde, eludió indicar que la juez le llama como investigado. Sobre los hechos, el regidor dijo que en un almuerzo oficial Mateo se dirigió a él «en actitud chulesca y desafiante, tratando de incomodarme e, incluso, humillar a la ciudad de Cartagena con sus mofas y comentarios». Y añadió que «es cierto que cometí el error de exigirle explicaciones por ello y salí tras de él, entrando en su provocación; y que, ante la persistencia en el insulto y la provocación incluso, podría haber sucedido algún encontronazo físico que finalmente no se produjo».

Todo ocurrió en medio de la polémica por la negativa del Gobierno regional, del PP, a ceder al Ayuntamiento la réplica del submarino Peral que la UPCT exhibía en su campus del Paseo Alfonso XIII mientras el Ayuntamiento no se lo pidiera formalmente. El alcalde quería colocarla en una rotonda de esa avenida y se negaba a pedírsela a su titular, la Comunidad. El regidor, que veía un menosprecio tener que seguir el trámite reglado, reclamó el sumergible a la UPCT, que lo tenía cedido y que al final facilitó un acuerdo. La primera autoridad local, de MC y que gobierna con el PSOE, llegó a afirmar airado: «Pueden quedarse con la réplica y ponerla en el Segura, junto a la sardina. Estaría muy apropiado».

Fernando Mateo lleva a los tribunales al primer edil por un encontronazo sobre la réplica del submarino

«Mateo se dirigió a mí desafiante y yo cometí el error de entrar en su provocación y salir tras él»

En la Escuela de Hostelería

«Este señor impedía la cesión de la réplica del submarino Peral para la rotonda de entrada a Cartagena, y mantenía una actitud hostil e infundada, complicando un acuerdo que ya estaba alcanzado», dijo ayer López. Y añadió: «Finalmente, se llegó a buen fin cuando, con buen tino por parte de la Consejería, fue apartado de la negociación».

Según López, la comida del 1 de marzo de 2016 «discurrió con la tensión propia de compartir mesa con alguien a quien advertí de que no debía conducir por su estado. Al terminar esta, traté de mantener, junto con algunos acompañantes, una conversación cordial con él, que cerrara el desagradable suceso, a lo que se negó, abandonando violentamente el lugar insultándome a mi familia y a mí».

Según fuentes conocedoras de la denuncia, Mateo (que no quiso hacer declaraciones) interpuso la querella a título particular. Según su versión, el alcalde le insultó, le amenazó y finalmente se abalanzó contra él e intentó agredirle, en presencia de testigos. Mateo pidió que se practiquen varias diligencias y el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena ha hallado indicios suficientes para llamar a declarar al querellado, que podrá acudir con su abogado.

El alcalde añadió que «si ese día hubiera llevado escolta, este señor habría sido detenido con total certeza por su comportamiento, como también pude denunciarlo y no lo hice para no darle el protagonismo que no se merece». Y recordó que, a raíz del incidente, se dirigió por carta a la consejera, María Isabel Sánchez-Mora, para informarle de que su director general se había dirigido a él a gritos y había proferido las expresiones «sinvergüenza, me cago en tu puta madre» de «hijo de puta». En la misiva, López le advirtió de que había decidido «no llamar a la Policía Local», pero «que se reservaba las acciones que procedan por dichas injurias hacia mi persona».

López culminó: «Este alcalde no es de hielo, ni acepta de buen grado el insulto. Y cuando faltan al respeto a su ciudad, a su familia y a su persona, reacciona con vehemencia. Y así fue y lo expondré con detalle en sede judicial, si el asunto no es archivado antes del mes de mayo».