El cartagenero Jorge Martínez, número uno del MIR de 2017

Jorge Martínez Solano ha conseguido la nota más alta en el último examen del MIR. El médico cartagenero, que estudia en la Universidad de Murcia, ha conseguido una puntuación de 611 puntos en el examen para acceder a un puesto de Médico Interno Residente que se llevó a cabo el pasado 29 de enero.

Han sido meses "muy muy duros", explica el médico, aunque los ha afrontado con "mucha motivación". Aunque se presentó al examen "tranquilo, porque en la academia me había preparado bien, no esperaba ser el número 1". Para él, conseguir ser el mejor en el examen MIR no era su objetivo, sino "un premio" al esfuerzo y dedicación desde que comenzara a estudiar para la prueba a finales de sexto de carrera.

Jorge Martínez Solano escogerá Cardiología, después de debatirse entre esta especialidad y Medicina Interna, aunque todavía no sabe por cuál hospital de España se decantará. Hasta que llegue ese momento, dedicará sus primeros días de tiempo libre a descansar y ver qué centros cuentan con el mejor MIR de España.

Segundo año consecutivo

Se trata del segundo año consecutivo en el que un murciano consigue la máxima nota en esta prueba. En 2016, el lorquino Carlos Bravo, consiguió también el número del MIR y elegió cursar su residencia en Hematología en el hospital Morales Meseguer de Murcia puesto que «tiene muy integrada la parte clínica y la docencia».

El resultado de las pruebas de este año no será definitivo hasta el 24 de marzo, cuando se publica la relación definitiva de resultados por parte del Ministerio de Sanidad.