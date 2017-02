¿Tierra o cemento en la Vía Verde de Barrio Peral?

«Desde hace años, desde que se 'terminó' [la obra], los vecinos se quejan de que el pavimento levanta mucho polvo y provoca problemas incluso de salud, al pasar bicis y corredores por la zona. En estos años no se habían atendido sus quejas, por lo que los técnicos de Infraestructuras han efectuado una prueba para sustituir el pavimento térreo existente por uno de última generación tipo monocapa amortiguado, que se espera solucione el problema, puesto que el hormigón que han propuesto algunos vecinos no puede utilizarse. Como es caro, se hace una prueba para, en base a los resultados, ir extendiendo su uso».

Así ha justificado el Gobierno municipal el gasto de 5.929 euros, IVA incluido, que llevó a cabo en diciembre para cubrir de mortero (una mezcla de cemento y otros materiales de construcción) un tramo de 38 metros de longitud por 5 de ancho en la Vía Verde Barrio Peral.

Esta prueba en un pequeño tramo del bulevar, realizada a la altura de la intersección de la calle Submarino y en la parte que comunica esta zona con la Avenida Víctor Beltrí, sigue a la espera de los resultados oficiales. Este diario pidió información al Ayuntamiento de Cartagena, pero no hubo respuesta.

Aunque la convocatoria de un concurso público para licitar la obra permitiría abaratar el presupuesto definitivo, puesto que es lo esperado en la competencia entre las empresas que pujan por contratos, tomando como referencia el coste de este tramo los trabajos exigirían un desembolso de 285.000 euros. El motivo es que esta zona de expansión de la ciudad tiene 1,8 kilómetros de largo, la distancia que separa la antigua Ronda Norte y la rotonda de Los Barreros.

Arbolado e iluminación

En este caso, la pavimentación provisional fue acometida por la empresa 2000 Acontecer, S.L., a través de un contrato menor impulsado por Infraestructuras. Los técnicos de este departamento invitaron a tres empresas a presentar ofertas, un sistema que el alcalde y edil de Infraestructuras, José López, ha dado instrucciones de suprimir para que todos los proveedores interesados puedan optar y para evitar polémicas sobre la falta de transparencia de los contratos que no pasan por la Mesa de Contratación.

Por ahora, los residentes de la zona no ven claro si el pavimento permite alcanzar el objetivo perseguido. «Cómo se puede comprobar en solo treinta metros si el monocapa es efectivo? Quien se atreva a decirlo, que lo haga. Yo desde luego no me atrevo. Lo que han hecho es de risa y un gasto absurdo. Hay que hacer un arreglo en condiciones y dejarse de parches, porque cualquiera puede ver que, con el viento y la lluvia, todo el paseo está lleno de chinarro y de polvo», comenta a 'La Verdad' el presidente de la Asociación de Vecinos de Barrio Peral, Eduardo Martínez.

Este recuerda que, en 2011, cuando la antigua vía férrea fue recuperada para el uso ciudadano tras una inversión de 1,5 millones de euros con cargo al Plan E, los vecinos ya mostraron sus dudas sobre el relleno de la zona central con tierra de albero. Y añadió que, en 2015, recogieron 1.400 firmas para exigir mejoras en el mantenimiento general.

«Eso fue antes de que entrara el nuevo gobierno municipal, que no nos hace tampoco mucho caso. ¡Ya nos gustaría que los árboles estuvieran igual de cuidados que los de la calle Jorge Juan!», señala Martínez. Y recuerda que, por ahora, tampoco hay soluciones para la escasez de iluminación en las call es aledañas, que generan inseguridad porque las bombillas tienen cuarenta años. Su única esperanza es que los presupuestos participativos incluyan dinero suficiente para un arreglo definitivo.