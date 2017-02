«Ayudamos a más de 100 bebés»

«Aquí me siento como en casa, cuidan mucho de mí y de mis hijos», relata Adela Santiago, madre de 4 niños y una de lasdecenas de mujeres que acude al servicio de 'La Gota de Leche', organizado por la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl, en la Casa del Niños. Solo a lo largo del año pasado, las voluntarias atendieron a más de un centenar de madres sin recursos con bebés de entre 0 y 20 meses. Lo hacen desde 1997.

DATOS DE INTERÉS Dónde. Edificio de La Casa del Niño. Calle Real. Frente al centro universitario ISEN. Cuándo. Miércoles por la mañana, a partir de las 10.00 horas. Cómo. Normalmente a través de la trabajadora social. En algunos casos, a través de otras asociaciones u otras ramas del voluntariado. Qué. Alimentos para niños de entre 0 y 18 meses.

«Este proyecto comenzó, inicialmente, con el presupuesto de dos mantelerías de hilo que llevamos a la subasta de la Calle Sagasta. Sacamos 120.000 pesetas y con ellas compramos las primeras cajas de alimentos», comenta la directora del voluntariado, Macu Ovis.

Actualmente, reparten alimento a 63 madres en 'La Casa del Niño', principalmente, leche y cuando pueden, pañales, potitos e incluso juguetes o ropa para los más pequeños. «No queremos que esto se confunda con un dispensario», explica Ovis, porque «aquí intentamos ver a los niños, conocerlos y atenderlos personalmente. Por esa razón acuden a nuestra sede dos veces al mes y no semanalmente, ya que así tenemos tiempo de charlar con todos y conocer cómo les va».

«Necesitamos a gente buena que colabore. Aquí no hacemos más porque no podemos»

Adela Santiago solo tiene palabras de agradecimiento para la asociación y sus voluntarias. «Antes de venir no conocía a nadie que pudiese ayudarme. Aquí me dan todo lo que necesito. Me han tratado como a una más de sus familias», cuenta. La mujer, que acude a la sede desde que su hija pequeña nació -actualmente tiene 18 meses-, anima a «todo el mundo que tenga necesidades de verdad» a que pida ayuda. «Las mujeres como yo necesitamos a más gente buena que colabore», ya que desde la asociación «las voluntarias no hacen más porque no pueden».

Cunas, mantas y ropa

Además de ocuparse de la alimentación, las vicencianas reparten cunas, mantas, ropa, cochecitos de paseo, bañeras o humedificadores. «Se los dejamos todo el tiempo que lo necesiten con el compromiso de que cuando ya no les sea útil lo devuelvan para que otras personas puedan reutilizarlos», aclara Ana Molina, una de las voluntarias. «Casi todo lo que repartimos es donado por personas de nuestro entorno. Llevamos fritas a nuestras amistades», bromea.

Las Hijas de María de la Cofradía Marraja, Obra Social La Caixa, Rotary, El Corte Inglés, el Colegio San Vicente de Paúl , el banco de alimentos y el Ayuntamiento, entre otros, ayudan a conseguir la mayoría de los recursos. «También hay personas que de forma voluntaria vienen y nos donan lo que pueden. Hay quien aparece con cartones de leche entera o quien trae un montón de juguetes descatalogados de tiendas para que los repartamos. Todo vale», expone Molina. «No solo les damos alimento. Ayudamos personalmente a las madres para que saquen adelante a sus familias y fomentamos que al menos hasta los 6 meses de vida de los más pequeños les den el pecho», comenta la voluntaria.

La asociación vicenciana, que acaba de celebrar su 400 cumpleaños, no solo piensa en los bebés, también organiza otros 4 voluntariados más en los que se trabaja con niños de mayor edad con clases de apoyo escolar o alfabetización y corte y confección con mujeres con problemas de integración social. «Necesitamos personas dispuestas a ayudar que vengan a echarnos una mano o puedan donar alimentos y útiles para que podamos seguir trabajando», finalizó la directora.