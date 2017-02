Otro desencuentro con Castejón por las exigencias de esta

«Es incomprensible que la señora que quiere gobernar dos años Cartagena vote con el PP a favor de la concesionaria del agua. No sé ni cómo ni por qué pasan estas cosas, ni por qué se tienen estas posturas, aunque me lo puedo imaginar», manifestó ayer el alcalde, José López, en referencia a la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. La líder socialista, coaligada con MC, le dejó claro anteayer que no apoyará una rebaja del agua a espaldas de Hidrogea, que podrían anular los tribunales. «Efectivamente, soy una señora que cumple sus compromisos y apoyaré las tarifas que cuenten con todos los informes favorables y que sean más beneficiosas para los ciudadanos», recalcó ayer Castejón.