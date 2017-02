El alcalde teme que el solar del colegio de La Aljorra cueste 200.000 euros

El Gobierno municipal teme que la empresa a la que el Ayuntamiento compró en el año 2010 un solar en La Aljorra para construir el nuevo colegio reclame el pago de más de 200.000 euros, en concepto de los derechos urbanísticos que le concedió el Consistorio como pago por la operación.

«Si así lo reclama el anterior propietario, se le debería abonar el valor de los derechos urbanísticos recibidos a cambio de la parcela. Eso, sin perjuicio de que esta corporación trataría de evitar este pago, estudiando la posibilidad de devolver el terreno», afirmó un portavoz del alcalde y edil de Urbanismo, José López.

El Ejecutivo indicó a 'La Verdad' que, tras consultar a los servicios urbanísticos, el grupo municipal de López, Movimiento Ciudadano (MC), pedirá que la forma de justificar esa contraprestación sea estudiada en la recién comisión de investigación sobre los terrenos. El motivo es que «estos son inservibles», pues la Confederación Hidrográfica del Segura los considera inundables y, a pesar de un informe municipal favorable a las obras previa construcción de un muro, la Consejería de Educación se niega a construir el centro. El Consistorio está buscando otra ubicación.

El caso es que la comisión de investigación, constituida el miércoles por petición del partido del alcalde, tratará de aclarar si el Gobierno del PP favoreció a un hermano del edil popular Nicolás Ángel. Ese familiar vendió el suelo a la empresa que luego lo traspasó al Consistorio.

Segado: «Puede no abonarse»

Quien era concejal de Urbanismo en 2010 y ahora es presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, insistió en que no hubo trato de favor y en que no hubo ningún coste económico ni tiene por qué haberlo.

«Una cosa está clara: el Ayuntamiento no pagó ni un solo euro por ese suelo. Se le reconoció [a la empresa] el aprovechamiento urbanístico que tenía el terreno», replicó ayer Segado. Y añadió que «al haber decaído» el Plan General de 2012, por orden del Supremo, y mientras no haya otro (rige el de 1987), «es posible que los titulares de derechos urbanísticos pudieran reclamar el pago».

Sin embargo, añadió, «también es verdad que a día de hoy no lo han hecho», y por eso «parece que algunos tienen mucho interés en que lo reclamen y en generarle al Ayuntamiento una obligación que hoy no tiene». «Si solicitaran el pago -apuntó Segado-, el Ayuntamiento podrá aceptar abonarlo o no, aceptar la valoración o no y defender sus intereses incluso llegar a la vía contenciosa».

A juicio del exedil, si en el Gobierno «dicen públicamente» que cabe una reclamación, «están dando a la antigua propiedad una alternativa que no han solicitado y que nadie hasta hoy, había planteado». Para Segado, se trata de cargar contra los populares: «Prefieren pagar con dinero público algo que nadie ha reclamado, con el objetivo de perjudicar al PP».