Llegan noruegos de Guardamar

Grete Nilssen, noruega de 65 años, confiesa no haber pisado Cartagena hasta ayer, a pesar de disfrutar de largas temporadas en su segunda residencia de Guardamar del Segura (Alicante) desde que se jubiló hace tres años. Pero eso va a cambiar, porque «ya estoy pensando en volver para conocerla a fondo. Lo poco que he visto hoy me ha encantado». Nilssen formó parte del primer grupo de escandinavos que pasan el invierno en ciudades de la costa alicantina y que a partir de ahora llegará a la ciudad cada dos semanas para hacer turismo de un día.

«Vengo a conocer la historia, la cultura y la arquitectura tan ricas en esta ciudad. Me han hablado muy bien de ella», comentó esta noruega, tras recibir la bienvenida de manos de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, en el Palacio Consistorial. A ella y sus compañeros les regalaron un mapa de la ciudad y folletos explicativos de los diferentes centros de interpretación y yacimientos arqueológicos más representativos.

En un sencillo acto de recepción, Castejón invitó a los visitantes a «disfrutar de la historia, el buen clima y la gastronomía que ofrece Cartagena». Les acompañó Stig Gunnar, el organizador del viaje y principal promotor de que, hasta el verano, vengan decenas de noruegos. «Allí apenas tienen qué visitar, por eso estamos ofreciendo recorridos por Cartagena. Lo que más les interesa es su historia», reconoció. Eso fue, precisamente, lo que más destacó otro de los turistas, Rolf Nilssen, quien también admitió que Cartagena la conoce por lo «poco que he visto por internet y lo que nos ha contado Stig». A pesar del corto rato que estuvieron en el casco antiguo todos quedaron satisfechos y con ganas de volver «con más tiempo».

Recorrido comercial

La llegada de estos turistas se debe a los acuerdos de colaboración logrados por la delegación cartagenera en la feria de turismo de Oslo, celebrada del 20 al 22 de enero. El siguiente grupo llegará el próximo 17 de febrero. Las visitas incluyen conocer, además de algún centro de interpretación de Puerto de Culturas, zonas de compras, como el mercado de Santa Florentina, al Área La Milla, la calle San Fernando y las tiendas del Centro Comercial Abierto. La ruta se completa con un almuerzo, que ayer tuvo lugar en el restaurante La Catedral, frente al Teatro Romano.

Para incrementar este número de turistas, un grupo de técnicos municipales viajará la semana que viene a Torrevieja para entablar acuerdos de colaboración con su ayuntamiento. A cambio, explican desde la vicealcaldía, organizará viajes a esa localidad. La idea es hacer lo mismo con cualquier otra localidad donde residen extranjeros.