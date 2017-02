El comité de empresa de Navantia pide un ERE para renovar la mitad de la plantilla

Los trabajadores de Navantia pararon ayer la producción durante casi una hora, para mostrar su enfado y decepción con la dirección del astillero, a quien culpan de no «importarle el futuro de la empresa». Así lo expresó el presidente del comité de empresa, Eduardo Aranda, durante una concentración celebrada en la puerta principal, donde los obreros exigieron un plan industrial que incluya más carga de trabajo, una dotación anual presupuestaria por parte del Ministerio de Defensa y el rejuvenecimiento de al menos la mitad de la plantilla para evitar la pérdida de oficios.

«Es necesario poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en el que se apueste por el contrato relevo», propuso Aranda. La idea es que los veteranos enseñen a los jóvenes los «oficios que no se aprenden en ningún centro de formación» para que puedan integrarse en la cadena de producción con plenas garantías.

La razón es que muchos trabajadores que se jubilan dejan vacantes oficios, que al final se pierden, como el de mecanizador y otros más específicos en la construcción de los submarinos, como el de soldador y montador en el interior de la nave y el de mecánico hidráulico.

Plan industrial

El plan industrial de futuro que pide la plantilla del astillero debe contemplar, según Aranda, el desglose de las necesidades económicas, la carga de trabajo y las especialidades en cada astillero, «incidiendo en que los contratos logrados por Navantia, como los buques para la Armada saudí o la serie S-80, obligan a rejuvenecer la plantilla, pero no a reducirla». En su opinión, la empresa «no puede morir» porque la dirección no le dé carga de trabajo ni por la no renovación de una plantilla de 1.170 trabajadores.

Los obreros también están enfadados porque la dirección hace oídos sordos -aseguran- a la ejecución de la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por el Tribunal Supremo, que obliga a abonar a los trabajadores los pagos adeudados a raíz de la anulación del cuarto convenio.

Con todo ello, y coincidiendo con el 25 aniversario de la quema de la Asamblea Regional, los trabajadores anunciaron que protestarán rechazando hacer horas extras remuneradas, ni compensatorias, ni cualquier tipo de modificación de las jornadas. La compañía rechazó hacer valoraciones sobre las reivindicaciones laborales.