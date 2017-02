Los trabajadores de Navantia protestan en el aniversario de la quema de la Asamblea

No he escuchado a nadie del Comité de Empresa decir que fué el declarado por algunos representantes politicos de los cartageneros, liderados por la futura alcaldesa Castejón y seguida por el alcalde Lopez, como persona non grata, quién desde el Ministerio de Defensa cuya cartera ostentaba, dió carga de trabajo a Navantia hasta 2014

El problema no es la escuela de aprendices o no, el problema es el convenio propio que tiene esta empresa que es un convenio que protege mucho los derechos pero poco las obligaciones por ello convierte a la empresa en ineficiente. En muchos astilleros rentables de Europa y del resto del mundo no hay escuela de aprendices. Ahora el problema se lo encuentran en que no paran de perder pasta (este año sera un record de 200 Millones de Euros) y no tienen ni para despedir ni para contratar... El sistema de trabajo de Navantia es un circulo vicioso, hay que cambiarlo a todos los niveles...